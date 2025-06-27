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Galatasaray'ın 10 numarası Paraguay'dan! Yeni kural yönetimi harekete geçirdi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray&#039;ın 10 numarası Paraguay&#039;dan! Yeni kural yönetimi harekete geçirdi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yeni sezonda kadrosunu yıldız isimlerle takviye etmek isteyen Galatasaray, bir yandan da genç yıldız adaylarını takıma kazandırmak istiyor. Bu kapsamda harekete geçen yönetim, 21 yaşındaki Paraguaylı yıldız için devrede...

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yeni yabancı kuralı sonrası kulüpler, genç yıldızları takibe aldı. 2003 ve sonrası doğumlu 2 yabancıyı kadrosunda bulundurmak zorunda olan kulüpler, haklarını yetenekli isimlerden yana kullanmak için harekete geçtiler.

Galatasaray, bu doğrultuda İngiliz ekibi Brighton'da forma giyen 21 yaşındaki 10 numara Julio Enciso'yu kadrosuna katmak için harekete geçti.

Takvim'in haberine göre, İngiliz ekibi gelen teklifleri değerlendirmeye aldı.

27 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

Galatasaray dışında oyuncuyu Portekiz devi Porto ve İtalya'nın güçlü takımlarından Inter de transfer etmek istiyor. Geçen sezon Ipswich Town'da kiralık olarak forma giyen Enciso'nun Brighton ile olan sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor.

Geçtiğimiz sezon 9 karşılaşmada boy gösteren genç yetenek, 3 gol atarken 4 de asist yaptı. Paraguay Milli Takımı'nda 27 kez boy gösteren Enciso, 4 kez fileleri sarstı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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