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Galatasaray'ın transferdeki gözdesine Mourinho kancası! Fenerbahçe'den ilk isteği o yıldız oldu

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Galatasaray&#039;ın transferdeki gözdesine Mourinho kancası! Fenerbahçe&#039;den ilk isteği o yıldız oldu

Spor Haberleri

Galatasaray'ın 10 numara pozisyonu için transfer etmek istediği Rafa Silva ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Portekiz basını, Jose Mourinho'nun oyuncuyu Fenerbahçe'de görmek istediğini iddia etti.

Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Galatasaray, Benfica ile sözleşmesini uzatmayan Rafa Silva'yı gündemine almıştı. Portekiz basını, sarı kırmızılıların Rafa Silva'ya resmi teklif yaptığını duyurmuştu.

GALATASARAY'IN TEKLİFİ

Haberde Galatasaray'ın Silva'ya 3 milyon Euro ve imza parasıyla birlikte 2 yıl için toplam 7 milyon Euro teklif ettiği iddia edilmişti.

Galatasaray'ın transferdeki gözdesine Mourinho kancası! Fenerbahçe'den ilk isteği o yıldız oldu - 1. Resim

MOURİNHO DEVREYE GİRDİ

Portekiz basınından Rafa Silva transferiyle ilgili çarpıcı bir iddia daha ortaya atıldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun da Rafa Silva'yı istediği belirtildi.

Jornal de Notícias'ta yer alan haberde Mourinho'nun talebi üzerine Fenerbahçe'nin de Rafa Silva yarışına girebileceği ifade edildi.

Galatasaray'ın transferdeki gözdesine Mourinho kancası! Fenerbahçe'den ilk isteği o yıldız oldu - 2. Resim

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Rafa Silva geride bıraktığımız sezon Benfica formasıyla 52 maça çıktı. 31 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 22 gol ve 15 asistlik katkı verdi.

Düzenleyen:  - Spor
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mesut 8 Haziran 2024 21:51

eyvah silvayı galatasaray alamaz ise fenerbahçe şampiyon olur bu tama bir felaket en iyisi şamıda kaysı oda bizde yok

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