Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? UEFA Avrupa Ligi play-off turu kurası ne zaman çekilecek?

13 Aralık 2023 14:41 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 14:42

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? | Galatasaray’ın rakibinin de belli olacağı UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi günü merakla bekleniyor. Peki, Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? İşte detaylar…

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi 18 Aralık Pazartesi günü yapılacak. Kura çekiminin ardından Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rakibi de belli olacak.

UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

18 Aralık Pazartesi günü belli olacak eşleşmelerin ardından UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçlarından ilk maç 15 Şubat 2024’te ikinci maç ise 22 Şubat 2024 tarihlerinde oynanacak. Play-off turunu geçen takımların son 16 kura çekimi ise 23 Şubat 2024 tarihinde yapılacak.

GALATASARAY’IN UEFA AVRUPA LİGİ MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?

Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu muhtemel rakipleri şu şekildedir:

West Ham United / Freiburg (A Grubu)

Marsilya / Brighton (B Grubu)

Real Betis / Rangers / Sparta Prag (C Grubu)

Sporting Lisbon (D Grubu)

Toulouse / St. Gilloise (E Grubu)

Rennes / Villareal (F Grubu)

Slavia Prag / Roma (G Grubu)

Karabağ / Molde (H Grubu)