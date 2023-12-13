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    • Haberler > Spor > Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? UEFA Avrupa Ligi play-off turu kurası ne zaman çekilecek?

    Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? UEFA Avrupa Ligi play-off turu kurası ne zaman çekilecek?

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    Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? UEFA Avrupa Ligi play-off turu kurası ne zaman çekilecek?
    Galatasaray, Uefa Avrupa Ligi

    Galatasaray UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak? | Şampiyonlar Ligi grup aşamasını 3. sırada tamamlayan Galatasaray yoluna UEFA Avrupa Ligi’nden devam edecek. Gözler Galatasaray’ın rakibinin de belli olacağı UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimine çevrildi. Peki, Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman?

    UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? | Galatasaray’ın rakibinin de belli olacağı UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi günü merakla bekleniyor. Peki, Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? İşte detaylar…

    UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

    UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi 18 Aralık Pazartesi günü yapılacak. Kura çekiminin ardından Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rakibi de belli olacak.

    UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

    18 Aralık Pazartesi günü belli olacak eşleşmelerin ardından UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçlarından ilk maç 15 Şubat 2024’te ikinci maç ise 22 Şubat 2024 tarihlerinde oynanacak. Play-off turunu geçen takımların son 16 kura çekimi ise 23 Şubat 2024 tarihinde yapılacak.

    Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? UEFA Avrupa Ligi play-off turu kurası ne zaman çekilecek?

    GALATASARAY’IN UEFA AVRUPA LİGİ MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?

    Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu muhtemel rakipleri şu şekildedir:

    West Ham United / Freiburg (A Grubu)

    Marsilya / Brighton (B Grubu)

    Real Betis / Rangers / Sparta Prag (C Grubu)

    Sporting Lisbon (D Grubu)

    Toulouse / St. Gilloise (E Grubu)

    Rennes / Villareal (F Grubu)

    Slavia Prag / Roma (G Grubu)

    Karabağ / Molde (H Grubu)

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