Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? UEFA Avrupa Ligi play-off turu kurası ne zaman çekilecek?
Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Galatasaray UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak? | Şampiyonlar Ligi grup aşamasını 3. sırada tamamlayan Galatasaray yoluna UEFA Avrupa Ligi’nden devam edecek. Gözler Galatasaray’ın rakibinin de belli olacağı UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimine çevrildi. Peki, Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman?
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? | Galatasaray’ın rakibinin de belli olacağı UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi günü merakla bekleniyor. Peki, Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? İşte detaylar…
UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi 18 Aralık Pazartesi günü yapılacak. Kura çekiminin ardından Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rakibi de belli olacak.
UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?
18 Aralık Pazartesi günü belli olacak eşleşmelerin ardından UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçlarından ilk maç 15 Şubat 2024’te ikinci maç ise 22 Şubat 2024 tarihlerinde oynanacak. Play-off turunu geçen takımların son 16 kura çekimi ise 23 Şubat 2024 tarihinde yapılacak.
GALATASARAY’IN UEFA AVRUPA LİGİ MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?
Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu muhtemel rakipleri şu şekildedir:
West Ham United / Freiburg (A Grubu)
Marsilya / Brighton (B Grubu)
Real Betis / Rangers / Sparta Prag (C Grubu)
Sporting Lisbon (D Grubu)
Toulouse / St. Gilloise (E Grubu)
Rennes / Villareal (F Grubu)
Slavia Prag / Roma (G Grubu)
Karabağ / Molde (H Grubu)