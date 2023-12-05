Galatasaray’ın yıldızı Hakim Ziyech'le ilgili flaş karar! Okan Buruk masaya elini vurdu: Taraftar heyecana boğulacak

5 Aralık 2023 12:31 - Güncelleme Tarihi: 5 Aralık 2023 12:34

Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Sezon başında Chelsea'dan kiralık olarak 15 milyon euroya kadroya katılan Hakim Ziyech, Şampiyonlar Ligi’nde fırtınalar estirmeye devam ediyor. Manchester United karşısında iki tane muazzam frikik golü atan Ziyech ile ilgili flaş karar! Okan Buruk masaya elini vurdu. Taraftar heyecana boğulacak. İşte detaylar haberimizde…

ZİYECH İLE İLGİLİ FLAŞ KARAR!

Şampiyonlar Ligi’nde göstermiş olduğu başarılı performans ile göz dolduran sarı-kırmızılı ekipten şoke eden kararlar gelmeye devam ediyor. Özellikle Manchester United maçında 2 frikik golü atan Hakim Ziyech’in performansı dev kulüplerin ilgisini çekmiş durumda.

Ajax ve Chelsea gibi takımlarda da uzaktan çok goller atan Ziyech, Galatasaray’da da başarılarına devam ediyor. Özellikle İngiliz devi Manchester United karşısında gösterdiği performansla taraftarın gönlünü kazanan Ziyech ile ilgili flaş karar.

OKAN BURUK MASAYA ELİNİ VURDU

Performansı ile teknik heyeti memnun eden Faslı yıldız hakkındaki kararı bizzat Okan Buruk beyaz kağıda yazdı. Yıldız oyuncu artık Galatasaray’ın hücum hattındaki en önemli oyuncusu olacak.

ERDEN TİMUR ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Galatasaray'da kiralık olarak oynayan yıldız futbolcunun bonservis konusu ise Erden Timur'da. Timur'un gerekli araştırmaları yapacağı belirtildi.