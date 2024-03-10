Galatasaraylı yıldız ayrılığa hazırlanıyor! Menajeri İstanbul'da

Süper Lig'de 78 puanla liderlik koltuğunda oturmayı sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir ayrılık iddiası ortaya atıldı. Yıldız oyuncunun menajeri, ayrılık görüşmesi için İstanbul'a geldi.

Süper Lig'de Fenerbahçe'den 5 puan farkla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da ayrılık çanları çalıyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Davinson Sanchez'in menajeri Galatasaray yönetimi ile görüşmek üzere İstanbul'a geldi. Kolombiyalı yıldızın menajeri, Galatasaraylı yetkililerle yapacağı görüşmede oyuncusuna ilgi gösteren takımları iletecek ve transferde kolaylık isteyecek.

İTALYAN DEVİ TALİP

Haberde, menajerin İstanbul'a gelme sebebi olarak Serie A devi Napoli'nin oyuncuya olan ilgisi gösterildi. Yıldız oyuncunun menajeri Galatasaray yönetimi ile görüştükten sonra Napoli yetkilileri ile görüşmek için İtalya'ya gidecek.

Sezon başında Galatasaray'ın Tottenham'dan 9.5 milyon Euro karşılığında transfer ettiği 27 yaşındaki stoper için 25 milyon Euro'dan aşağı hiçbir teklifi değerlendirmeye alması beklenmiyor.

27 MAÇTA 3 GOL 2 ASİST

Sanchez, sarı kırmızılı formayla 27 maça çıktı. Kolombiyalı yıldız söz konusu karşılaşmalarda 3 gol atarken 2 asist yaptı.

Davinson Sanchez'in güncel piyasa değeri 16 milyon Euro civarında gösteriliyor.