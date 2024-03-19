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Haberler > Spor > Geçen yıl futbolu bırakan Gökhan Gönül sahalara geri dönüyor! İşte Gönül'ün yeni adresi

Geçen yıl futbolu bırakan Gökhan Gönül sahalara geri dönüyor! İşte Gönül'ün yeni adresi

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Geçen yıl futbolu bırakan Gökhan Gönül sahalara geri dönüyor! İşte Gönül&#039;ün yeni adresi

Spor Haberleri

Fenerbahçe'de 2, Beşiktaş'ta 1 şampiyonluk gören, 66 maçta Milli Takım forması terleten Gökhan Gönül, geçtiğimiz yıl Çaykur Rizespor'da futbol kariyerini noktalamıştı. Gönül, futbola geri dönüyor. İşte yeni adresi.

Süper Lig'de Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları giyen, 66 kere de Milli Takım formasını terleten Gökhan Gönül, geçtiğimiz yıl Çaykur Rizespor'da kariyerini noktalamıştı. Ancak tecrübeli oyuncu futboldan uzak kalamadı. Gönül, yeşil sahalara geri dönüyor. 

İŞTE YENİ ADRESİ

Sports Digitale'in haberine göre; Gökhan Gönül, Türkiye U21 Milli Takımı'nın yardımcı antrenörlüğüne getirildi. Böylelikle teknik direktörlük kariyerine ilk adımı atan Gönül, U21 Milli Takım Teknik Direktörü Levent Sürme'nin yardımcılığını yapacak. 

Geçen yıl futbolu bırakan Gökhan Gönül sahalara geri dönüyor! İşte Gönül'ün yeni adresi - 1. Resim

8 KUPASI VAR

Kariyeri boyunca Gençlerbirliği, Beşiktaş, Fenerbahçe ve son olarak Çaykur Rizespor formalarını terleten Gökhan Gönül, 66 kere de Milli Takım formasını sırtına geçirdi, 1 gol attı. 1'i Beşiktaş'ta 2'si de Fenerbahçe'de olmak üzere 3 Süper Lig şampiyonluğu bulunan Gönül, 2 kere Türkiye Kupası ve 3 kere de Süper Kupa zaferi yaşadı. 

Düzenleyen:  - Spor
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