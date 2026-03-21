Genç kadın güreşçiler Macaristan'da şampiyon oldu
20 Yaş Altı Kadın Güreş Milli Takımı, Macaristan’da şampiyon oldu. Milli güreşçiler 4 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya kazandı.
20 Yaş Altı Kadın Güreş Milli Takımı, Macaristan'daki Imre Baracsi Memorial Uluslararası Turnuvası'nda 4 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak şampiyon oldu.
- Nil Aktaş (50 kg), Remziye Karadağ (53 kg), Elif Şevval Kurt (68 kg) ve Sude Naz Çamoğlu (76 kg) altın madalya kazanan sporcular oldu.
- Eylem Engin (72 kg) gümüş, Özdenur Özmez (62 kg) ise bronz madalya kazandı.
20 Yaş Altı Kadın Güreş Milli Takımı, Macaristan'da düzenlenen Imre Baracsi Memorial Uluslararası Turnuvası'nda şampiyon oldu.
4 ALTIN, 1 GÜMÜŞ VE 1 BRONZLA ÜLKEYE DÖNDÜLER
Türkiye Güreş Federasyondan yapılan açıklamaya göre Budapeşte'de gerçekleştirilen organizasyonda 20 Yaş Altı Kadın Güreş Milli Takımı 4 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak takım halinde zirvede yer aldı.
Turnuvada 50 kiloda Nil Aktaş, 53 kiloda Remziye Karadağ, 68 kiloda Elif Şevval Kurt ve 76 kiloda Sude Naz Çamoğlu altın madalya kazandı. 72 kiloda Eylem Engin gümüş madalya elde ederken 62 kiloda ise Özdenur Özmez bronz madalyanın sahibi oldu.
