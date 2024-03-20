Gökhan Gönül futbola geri döndü! Yıldız futbolcu antrenmanda görüntülendi
Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
TFF'nin 'Milli Takımlar' hesabından yaptığı paylaşımda, Gökhan Gönül, U21 Takımı Teknik Direktörü Levent Sürme'nin yanında yer aldığı görüldü.
Uzun yıllar Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları giyen, futbol kariyerini 2023 yazında Çaykur Rizespor'da noktalayan Gökhan Gönül sahalara geri döndü.
MİLLİ TAKIM ANTRENMANINDA
TFF'nin "Milli Takımlar" hesabından paylaşılan fotoğraflarında U21 Takımı Teknik Direktörü Levent Sürme'nin yanında yer aldığı görüldü.
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi