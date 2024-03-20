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Haberler > Spor > Gökhan Gönül futbola geri döndü! Yıldız futbolcu antrenmanda görüntülendi

Gökhan Gönül futbola geri döndü! Yıldız futbolcu antrenmanda görüntülendi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gökhan Gönül futbola geri döndü! Yıldız futbolcu antrenmanda görüntülendi

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TFF'nin 'Milli Takımlar' hesabından yaptığı paylaşımda, Gökhan Gönül, U21 Takımı Teknik Direktörü Levent Sürme'nin yanında yer aldığı görüldü.

Uzun yıllar Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları giyen, futbol kariyerini 2023 yazında Çaykur Rizespor'da noktalayan Gökhan Gönül sahalara geri döndü. 

MİLLİ TAKIM ANTRENMANINDA 

TFF'nin "Milli Takımlar" hesabından paylaşılan fotoğraflarında U21 Takımı Teknik Direktörü Levent Sürme'nin yanında yer aldığı görüldü.

Gökhan Gönül futbola geri döndü! Yıldız futbolcu antrenmanda görüntülendi - 1. Resim

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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