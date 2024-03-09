G.Saray, sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor’a gol oldu yağdı! Aslan’ın iştahı açık

Sarı kırmızılılar, ilk yarıda dört gol attığı maçı yarım düzine golle bitirdi. Hat-trick yapan Kerem Demirbay galibiyetin mimarı olurken, diğer goller Köhn, Torreira ve İcardi’den geldi. Ç. Rizespor’a Hojer ve Olawoyin’in sayıları teselli oldu...

UĞUR AKTAN'IN HABERİ - Süper Lig’deki şampiyonluk yürüyüşünde doludizgin ilerleyen ve ligde oynadığı son dokuz karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Galatasaray, sahasında oynadığı maçta Çaykur Rizespor’u 6-2’lik farklı skorla mağlup etti. Ligde üst sıraları zorlamak isteyen rakibi karşısında baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan Okan Buruk’un takımında gurbetçi oyuncu Kerem Demirbay hat-trick yaptı ve son haftalarda yükselen form grafiğini zirveye taşımış oldu.

HIZLICA 90 DAKİKA

Kerem Demirbay hem güzel golleriyle hem de güzel oyunuyla geceye damga vuran isim oldu.

Kaleci Gökhan Akkan gecenin talihsiz isimlerinden biriydi. Rakibin gollerine engel olamadı.

Bahattin Şimşek, 30 faullü maçta iki sarı kart çıkardı. Kaan’ın sakatlandığı pozisyonu es geçti.

Cimbom, takipçisi F.bahçe ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla beşe çıkardı…

Galatasaray, bu sezon ilk defa bir Süper Lig maçının ilk yarısında dört gol attı.

Galatasaray, Çaykur Rizespor galibiyetiyle birlikte Süper Lig’de sahasındaki yenilmezliğini 32 maça çıkardı.

Rizespor ağlarına ceza sahası dışından iki gol gönderen Kerem Demirbay, Wesley Sneijder’den (2 Fenerbahçe; Ekim 2014) bu yana Galatasaray formasıyla bir Süper Lig maçında bu bölgeden iki gol kaydeden ilk oyuncu oldu.

KÖHN UZAKTAN AVLADI

Karşılaşmada gol perdesi maçın dokuzuncu dakikasında açıldı. Yeni transfer Köhn kullanılan köşe vuruşu sonrasında savunmadan yayın üzerine seken topu gelişine bir şutla kaleye gönderdi: 1-0. 31’de Zaha’nın kaleciden seken topunu bekletmeden tek topla filelerle buluşturan Torreira skoru 2-0’a getirdi. 38’de Hojer’in ceza sahasının dışından Galatasaray kalesine gönderdiği çok sert şut konuk takımı İstanbul’da umutlandırdı: 2-1.

İCARDİ DE BOŞ GEÇMEDİ

Güzel goller geçidine sahne olan maçta 40’ta sahneye bu defa Kerem Demirbay çıktı ve ceza sahası dışından çektiği şutla Süper Lig’de sezonun en güzel gollerinden birini attı: 3-1. 45’te ceza sahası dışından bir kez daha kaleyi yoklayan Kerem kaleci Gökhan’ı ikinci defa mağlup etti: 4-1. 61’de barajdan seken topa dokunan Olawojin farkı ikiye indirdi: 4-2. Kariyerinin en özel günlerinden birini geçiren Kerem 64’te penaltıdan farkı bir kez daha üçe çıkartırken, son sözü 85’te Icardi söyledi: 6-2.

GÖZLERİMİZİN PASI SİLİNDİ MUHTEŞEM GOLLER

∂ Rams Park’taki goller, futbolseverleri mest etti. Perdeyi açan Köhn, korner sonrası kafayla uzaklaştırılan topa yere düşmeden yay üzerinden bazuka çıkardı, Hojer bir başka füzeyle cevap verdi, Kerem Demirbay ceza sahası dışından iki jeneriklik golle tribünlere el salladı.

DEMİRBAY’A İCARDİ KIYAĞI

Kerem Demirbay’a büyük bir jest yapan Mauro İcardi, krallık yarışını düşünmeden penaltıdan feragat etti

BEŞ DAKİKADA İKİ GOL

Galatasaray’da gecenin yıldızı Kerem Demirbay oldu. Skor 2-1’e geldikten sonra sahne alıp iki muhteşem gole imza atan Kerem Demirbay, tribünleri coşturdu. Galatasaray, ikinci yarıda Mertens’in düşürülmesiyle penaltı kazandı. Atışı kullanmaya hazırlanan İcardi, büyük bir jest yaparak topu Kerem’e bıraktı.

BAKIŞTIK, TOPU VERDİ

Penaltıyı gole çeviren tecrübeli oyuncu, böylece futbol kariyerinin ilk hat-trick’ini yapmış oldu. Golden sonra İcardi’ye koşan Kerem, maçtan sonra “Üç golden önemlisi Mauro’nun jestiydi. Topu verdim ve bana bakıp geri attı. Hiç konuşma olmadı aramızda. Takım böyle olur” dedi.

Hat-trick’i tamamlayan Kerem Demirbay, penaltı öncesinde topu kendisine bırakan Mauro Icardi’ye koştu

TORREİRA İLK GOLÜNÜ ATTI BU ANI ÇOK BEKLEDİM

∂ Galatasaray’da forma giydiği 71. maçta ilk golünü kaydeden Lucas Torreira “Çok mutluyum. Uzun zamandır beklediğim bir andı. Bu formayla ilk golümü attım. Takım performansı en önemlisiydi. Bütün arkadaşlarımı kutluyorum” diye konuştu.

İÇERİDE Mİ, DIŞARIDA MI? İLGİNÇ POZİSYON

∂ Rizespor kalecisi Gökhan, topu ceza sahası çizgisinin hemen içinde kontrol etmeye çalıştı. Hızını alamayıp ceza sahası dışına çıkan Gökhan, topu çizgide tutmaya çalıştı. G.Saraylı oyuncular ‘Dışarıda’ itiraz yapsa da oyun devam etti.

DZEKO İLE FARKI ÜÇE İNDİRDİ İCARDİ 15’İNCİYİ ATTI

∂ Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro İcardi, Ç. Rizespor maçında attığı gole bu sezon Süper Lig’deki gol sayısını 15’e çıkardı. 85’te Tete’nin pasını düzgün bir vuruşla ağlara gönderen İcardi, gol krallığında 18 golü bulunan Dzeko’yla farkı üçe indirdi.

G.SARAY’IN EFSANESİ MUSLERA’DAN 4. DALYA

∂ Galatasaray’ın sahadaki efsanesi Muslera, 400. Süper Lig maçına Rizespor karşısında çıktı. 2011’de başlayan Galatasaray kariyerine 14 kupa sığdıran ve istikrar abidesi olan Uruguaylı kaleci 400 maçın 154’ünde kalesini gole kapatmayı başardı.