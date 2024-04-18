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Hakan Çalhanoğlu oynadığı en iyi futbolcuları açıkladı! Tercihi milli takımın yıldızı oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hakan Çalhanoğlu oynadığı en iyi futbolcuları açıkladı! Tercihi milli takımın yıldızı oldu

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İnter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, birlikte oynadığı en iyi futbolcuları açıkladı. Çalhanoğlu'nun listesinde milli yıldızlar da yer aldı.

Hakan Çalhanoğlu, sosyal medya hesabından birlikte oynadığı en iyi oyuncuları açıkladı. Çalhanoğlu, açıklamasında genç futbolcu Kenan Yıldız hakkında da konuştu.

EN İYİ OYUNCULAR

"Birlikte oynadığın en iyi futbolcu kim?" sorusunu da cevaplayan Çalhanoğlu, "Milli takımda kaptanımız olduğu dönemde Arda Turan. Karşılaştığım en güçlü rakip ise Neymar." ifadelerini kullandı.

Hakan Çalhanoğlu en iyi futbolcuları açıkladı! Tercihi milli takımın yıldızı oldu - 1. Resim

Milli futbolcu, "Beşe beş takım arkadaşı olarak kalede Szczesny, savunmada van Dijk, orta sahada Barella ve Mkhitaryan hücumda ise Mbappe'yi seçerdim." şeklinde konuştu.

KENAN YILDIZ'A ÖVGÜLER

Kenan Yıldız'a övgüler yağdıran Çalhanoğlu, "Kenan çok yetenekli, çok iyi durumda ve başarıya çok aç. Birkaç yıl içerisinde Ballon d'Or'a aday olabilecek kapasitede" dedi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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