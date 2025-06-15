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Hakan Çalhanoğlu Süper Lig yolunda! Menajeri İstanbul'a geliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Hakan Çalhanoğlu Süper Lig yolunda! Menajeri İstanbul&#039;a geliyor
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Adı sık sık Galatasaray'la anılan Hakan Çalhanoğlu'nun transferinde yeni gelişme yaşandı. Milli yıldızın menajerinin İstanbul'da olması bekleniyor.

Inter'de yaşanan teknik direktör değişikliğinin ardından milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun geleceği belirsizliğini koruyor. Simone Inzaghi'nin ayrılığının ardından çıkan haberlerde Inter'in deneyimli orta sahayı takımda tutmak istediği ancak olası bir ayrılık ihtimaline karşı da planların yapıldığı belirtilmişti.

MENAJERİ İSTANBUL YOLCUSU

Transfer dönemi devam ederken, milli futbolcu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

NTV Spor'un Tuttomercato'dan aktardığına göre; Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri Gordon Stipic yakın zamanda İstanbul'a gidecek. Galatasaray'ın da görüşmeler için hazır olduğu ifade edildi.

BONSERVİS FARKI SÜRECİ UZATIYOR

Haberde transferle ilgili, "Okan Buruk'un çalıştırdığı Galatasaray, bir kez daha uluslararası transfer pazarının krallarından bir olmayı hedefliyor" ifadelerine yer verildi.

Galatasaray'ın teklif ile Inter'in istediği bonservis bedeli arasında şu an için fark olduğu ancak anlaşmanın tamamlanma ihtimalinin de devam ettiği kaydedildi.

Yeni sezon eski futbolcusu Cristian Chivu yönetiminde başlayacak Inter'in transfer listesinde Hakan Çalhanoğlu'nun ayrılığı halinde Parma'dan Adrian Bernabe ve Mandela Keita, Lazio'dan Nicolo Rovella, Atalanta'dan Ederson ve Torino'dan Samuele Ricci bulunuyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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