Hakan Çalhanoğlu'ndan Hollanda maçı değerlendirmesi! 'Keşke geri çekilmeseydik'

Türkiye'de Hakan Çalhanoğlu ve Salih Özcan, Hollanda maçının ardından açıklamalar yaptı. Kaptan Çalhanoğlu, "Keşke geri çekilmeseydik. Oyun içerisinde oluyor böyle şeyler. Buraya kadar gelmek de gurur." ifadelerini kullandı.

A Milli Takım, EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda'ya 2-1 mağlup oldu. Türkiye'de Hakan Çalhanoğlu ve Salih Özcan maç sonrası açıklamalar yaptı.

Kaptan Hakan Çalhanoğlu şu ifadeleri kullandı:

KEŞKE GERİ ÇEKİLMESEYDİK

Burada emeği geçen herkese teşekkür ederim. Çok güzel bir turnuva geçirdik. Hocamıza, hocamızın ekibine herkese ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Maalesef buraya kadarmış. Buraya kadar getirdik. Gönül isterdi ki devamı gelsin. Futbolda maalesef kaybetmek de var. Tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum.

İkinci yarıya iyi başlamadık. Çok geriye çekildik. İkinci golden sonra uzun toplar denedik ama değerlendirmedik. Keşke geri çekilmeseydik. Oyun içerisinde oluyor böyle şeyler. Buraya kadar gelmek de gurur. Herkes burada ay-yıldızlı formayı temsil ediyor. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum, hepsinin ayağına sağlık.

DEVAMI GELECEK

Salih Özcan şu ifadeleri kullandı:

"Maçı şu anda değerlendirmek istemem. Takımın ayağına sağlık. Herkes elinden geleni yaptı. Bu takımda oynadığım için çok mutluyum. Takımla gurur duyuyorum. Hedefimiz artık 2026 Dünya Kupası. Hepimiz duygusalız şu an. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Onlara teşekkür etmek istiyorum. Devamı gelecek."