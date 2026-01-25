Trendyol Süper Lig'in 19'uncu haftasında oynanan karşılaşmada Fatih Karagümrük’ü 3-1 mağlup eden Galatasaray'da, sarı-kırmızılı ekibin oyuncuları eski futbolcu Hasan Şaş tarafından değerlendirildi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşan Galatasaray, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılarak haftayı lider tamamlamayı garantiledi. Bu sonuçla 19 müsabakada 14 galibiyet, 4 beraberlik ve bir yenilgi yaşayan Galatasaray, puanını 46'ya yükseltti.

Karşılaşmanın ardından Galatasaray'in eski futbolcusu Hasan Şaş, Spor ON Youtube kanalında Galatasaray'ın performansını değerlendirdi. Hasan Şaş'ın açıklamaları şu şekilde:

"BU İŞ ŞAKAYA GELMEZ"

"Galatasaray 33. saniye öne geçiyor. Ama Galatasaray takımı bir şeyin zorunu çekiyor o maçı kendi lehine çevirmek için. Dua etsinler Atletico Madrid maçından sonra Galatasaray'ın maçı Karagümrük ile. Galatasaray bugün yürüyerek maç kazandı.

Galatasaraylı oyuncular, bu iş şakaya gelmez. Bugün mesela bu maçı atlattınız, içeride Kayserispor maçı var, böyle çantada keklik gibi zannedersiniz, bir puan kaybetmenizle Fenerbahçe önünüze geçer. Bak sahada çok olmayan bir oyuncu iki gol attı, Sara iki gol attı. Diğer oyuncular vasat oynadı."

"NE OLDU TORREIRA?"

"Ne oldu Torreira? Menajer mi oynuyor senin yerine? Menajer mi senin stresini çekiyor? Duygusal anlamda çöküşünü veya yükselişini menajer mi hallediyor? Bir açıklama yaptı o gün bugündür yok işte. Torreira, bırak, sen Galatasaray'da mutlusun, Seni seviyorlar, 5 milyon euro maaş alıyorsun, gideceğin takım sana 2 milyon 3 milyon euro vermiyor. Çıktı bir tane menajer açıklama yaptı, o gün bugündür yoksun.

Torreira menajerine diyecek ki, sen böyle açıklama yapıyorsun ama beni strese sokuyorsun, benim ciğerim patlıyor, ben koşuyorum, ben depar atıyorum, ben pres yapıyorum. E ne oldu? Hadi menajer kurtarsın."

"YUNUS'UN, BARIŞ'IN KENDİSİNE GELMESİ LAZIM"

"Yunus'un, Barış'ın kendine gelmesi lazım. Yunus'u da ağrıları var biliyorum. Sara daha atak, daha mücadeleci olması lazım. İlkay'ın daha verimli olması lazım, daha verimli. İlkay ne kadar piyasaya çıkarsa Galatasaray'ın oyun kalitesi yükselir."

"DİNLENECEK 2 SAATİ YOK"

"Abdülkerim ile Sanchez'e bir es vermek lazım. Kötü olduklarından dolayı değil, Galatasaray'ın yediği golde Abdülkerim'in ofsaytı bozduğundan dolayı değil. Ya bu adamların dinlenmeye ihtiyacı yok mu? Transferde geçen isimler ön taraf, Galatasaray'ın en lazım olan tarafı stoper. Abdülkerim ile Sanchez'in dinlenecek iki saati yok."

