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Hava kirliliği başkenti vurdu! Futbol maçları iptal edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Hava kirliliği başkenti vurdu! Futbol maçları iptal edildi
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

İran'ın başkenti Tahran'da artan hava kirliliği, spor müsabakalarını da etkiledi. Bölgede tüm futbol müsabaka ve antrenmanları iptal edildi.

İran'ın başkenti Tahran'da hava kirliliği arttı. Tahran Futbol Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, maçların seyrine dair bilgi verildi.

Açıklamada, "Hava kirliliği endeksinin artması ve toz yoğunluğunun yükselmesi nedeniyle 7 Temmuz Pazartesi günü Tahran'da tüm müsabakalar ve antrenmanlar iptal edildi" ifadelerine yer verildi.

KİRLİLİK "KIRMIZI" SEVİYEDE

Sabah saatleri itibarıyla başkentte hava kirliliğinin 159 mikrogram/metreküp seviyelerinde seyrettiği belirtiliyor.

Şehrin hava sirkülasyonuna uygun olmayan konumu ve nüfus yoğunluğunun yanı sıra eski model araçlar ile yaygın olarak kullanılan motosikletlerin çıkardığı egzoz gazları, Tahran'da hava kirliliğini artıran etkenler arasında gösteriliyor.

Hava kalitesi endeksinde bir metreküp hava içindeki partikül maddeye (PM10) göre belirlenen değerler şöyle sıralanıyor:

  • 0-50 arası "temiz hava" (yeşil)
  • 51-100 "orta" (sarı)
  • 101-150 "hassas" (turuncu)
  • 151-200 "sağlıksız" (kırmızı)
  • 201-300 "kötü" (mor)
  • 301-500 "tehlikeli" (kahverengi)
Kaynak: Anadolu Ajansı

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