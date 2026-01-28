Frankfurt hezimetiyle başladığı Devler Ligi macerasında Liverpool zaferiyle kendini hatırlatan ve play-off kapısına kadar gelen Cimbom, M. City karşısında ilk 16 takım arasında yer almak için mücadele edecek…

ALİ NACİ KÜÇÜK - Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 8. haftasında bu gece deplasmanda İngiliz devi Manchester City ile karşılaşacak. Manchester kentindeki Etihad Stadı’nda oynanacak maç 23.00’te başlayacak. Karşılaşmayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Müsabaka TRT 1’den yayımlanacak. Frankfurt hezimetiyle başladığı Devler Ligi macerasında Livepool zaferiyle kendini hatırlatan ve play-off kapısına kadar gelen Galatasaray, bu gece Manchester City karşısında ilk 16’da yer almak için mücadele edecek. Çok büyük sürpriz olmadıkça ilk 24 içinde yer alacak olan Cimbom, ilk 16’ya girerse play-off’larda seri başı olacak ve avantaj elde edecek.

CUMA GÜNÜ KURA VAR

Şampiyonlar Ligi’nde ilk sekizde yer alan takımlar direkt tur atlayacak. 9-24 arasındaki takımlar play-off oynayacak. Burada ilk 16’da yer alan takımlar da play-off kurasında seri başı olacak ve potansiyel olarak tur için belirleyici olacak ikinci maçı kendi sahasında oynama avantajına sahip olacak. Lig Aşaması’nda dokuzuncu ve onuncu sırada yer alan takımlar 23. veya 24. sıradaki takımlardan biriyle karşılaşacak. 11. ve 12. sıradaki takımlar ise 21. veya 22. sıradaki takımlardan biriyle karşılaşacak ve bu böyle devam edecek. Kura çekimi cuma günü yapılacak. Play-off turunda ilk maçlar 17-18 Şubat 2026, ikinci maçlar 24-25 Şubat 2026 tarihlerinde oynanacak.

Hem puan hem prestij! Galatasaray'ın rakibi Manchester City

"GÜCÜMÜZÜ GÖSTERECEĞİZ"

Leroy Sane bugünkü maç için, “İki taraf için de yüksek riskli, kritik bir maç. 90 dakikalık bir mücadelede her şey mümkün. City’nin kupanın en büyük favorilerinden biri olduğunu biliyoruz. Ama kazanabileceğimize inanmazsak Türkiye’de kalmamız daha iyi olur. Liverpool ve Atletico maçlarında rekabet gücümüzü gösterdik” dedi.

