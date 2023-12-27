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    Hem Türkler hem de Yunanlar merak ediyordu! Fatih Terim’in yardımcıları eski öğrencilerinden çıktı

    Yunanistan’ın gözde takımlarından Panathinaikos’la anlaşan Fatih Terim’in yardımcılarının kim olacağı merak konusuydu. Eski öğrencilerden tanıdık bir ismi göreve getireceği iddia edildi.

    Hem Türkler hem de Yunanlar merak ediyordu! Fatih Terim’in yardımcıları eski öğrencilerinden çıktı
    Spor Haberleri  / Hürriyet

    Yunanistan'ın Panathinaikos takımı, teknik direktörlük görevine Fatih Terim'in getirildiğini resmen açıkladı.

    Galatasaray ve A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Terim, Yunan ekibinde 1.5 yıl görev yapacak.

    DAHA ÖNCE BİRLİKTE ÇALIŞTIĞI NECATİ ATEŞ TEKNİK EKİPTE YER ALACAK

    Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre; Terim'in teknik ekibinde Galatasaray'daki yardımcı antrenörü Necati Ateş de yer alacak.

    Tecrübeli hocanın idari kadrosunda ise Şükrü Hanedar, Mert Çetin ve Eray Sözen olacak.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Hürriyet
    Haberler > Spor > Hem Türkler hem de Yunanlar merak ediyordu! Fatih Terim’in yardımcıları eski öğrencilerinden çıktı
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