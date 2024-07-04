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Hollandalı yıldızlardan Türkiye yorumu! 'Kendimizi buna hazırlamalıyız'

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
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Euro2024, Hollanda, Türkiye, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hollanda'nın 2 yıldızı Daley Blind ve Jerdy Schouten, çeyrek final eşleşmesini değerlendirdi. Türk taraftarların oluşturacağı atmosfere değinen Blind, "Muhtemelen çok gürültü yapacaklar. Kendimizi buna hazırlamalıyız." ifadelerini kullandı.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde Türkiye ile karşılaşacak Hollanda Milli Takımı'nın oyuncuları Daley Blind ve Jerdy Schouten, çeyrek final eşleşmesini değerlendirdi. Hollanda Milli Takımı'nın Wolfsburg şehrindeki kampında düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan 2 futbolcu Türk taraftarların oluşturacağı atmosferden bahsetti.

Hollandalı yıldızlardan Türkiye yorumu! 'Kendimizi buna hazırlamalıyız' - 1. Resim

MUHTEMELEN ÇOK GÜRÜLTÜ YAPACAKLAR

Daley Blind şu ifadeleri kullandı:

"Stattaki atmosferin tadını çıkarmalıyız. Kendimizi kaptırmamalı ve atmosferden pozitif enerji almalıyız. Muhtemelen çok gürültü yapacaklar. Kendimizi buna hazırlamalıyız. Oyuna doğru miktarda tutku ve duygu katmalıyız. Aynı zamanda sakinliğimizi korumalıyız. Almanya'da çok sayıda Türk var. Çok tutkulu bir ülke. Duygusal bir maç olacak. Çok güzel bir maç olmasını umuyorum."

Hollandalı yıldızlardan Türkiye yorumu! 'Kendimizi buna hazırlamalıyız' - 2. Resim

TAMAMEN FARKLI BİR RAKİP

Orta saha oyuncusu Jerdy Schouten ise "Bunlar oynanacak en güzel maçlar. Statta çok fazla ses ve tutku olacak ve bunu sabırsızlıkla bekliyorum. Türkiye'nin işini zorlaştırmak için daha iyi olmamız gerektiğini biliyoruz. Tamamen farklı bir rakip. Ayrıca farklı oynamamız, baskıyı farklı şekilde kurgulamamız gerekecek. Romanya'ya karşı oynadığımız son maçta başardıklarımızdan da oldukça memnun olabiliriz." diye konuştu.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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