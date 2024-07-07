Hooijdonk'tan Hollanda maçı sonrası dikkat çeken sözler: Türkiye gibi takımlara yetmez

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024'e çeyrek finalde Hollanda'ya 2-1 mağlup olarak veda etti. Hollandalı eski futbolcu Pierre van Hooijdonk, karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

A Milli Futbol Takımımız, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde Hollanda ile karşı karşıya geldi. Ay yıldızlılar 1-0 öne geçtiği karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı ve turnuvaya veda etti.

Bir dönem ülkemizde Fenerbahçe'de de forma giyen Hollandalı eski futbolcu Pierre van Hooijdonk, Hollanda-Türkiye karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"Hollanda harika bir ikinci yarı oynadı" diyen Hooijdonk, "Türkiye, ilk yarıda baskı kurdu. Büyük şanslar yakalayamadılar ama daha iyiydiler'' ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE GİBİLERE YETMEZ"

Sözlerine devam eden Hooijdonk, ''Gakpo ve Memphis, Weghorst'un girişiyle birlikte daha iyi oynamaya başladılar. Xavi Simons ve Memphis'in iyi bir forvet kombinasyonu olduğuna inanmıyorum. Birbirlerini tamamlayıcı değiller. Romanya'ya karşı belki böyle olabilir ama Türkiye gibi daha iyi takımlara karşı yetmez'' değerlendirmesinde bulundu.

Pierre van Hooijdonk sözlerini şöyle noktaladı: ''Weghorst sahaya girdiğinde Hollanda daha iyi oynadı. Gakpo ile iyi bir ikili oldular."