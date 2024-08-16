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İbrahim Üzülmez, Süper Lig ekibine imza atıyor

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İbrahim Üzülmez, Süper Lig ekibine imza atıyor

Spor Haberleri

Beşiktaş'ın efsane futbolcularından olan İbrahim Üzülmez, yakın zamanda Süper Lig'den bir takıma imza atabileceğini açıkladı.

Son olarak geçen sezon Pendikspor'u çalıştıran İbrahim Üzülmez, Süper Lig'e geri dönmenin sinyallerini verdi.

Bir dönem futbol oynadığı Amasya'yı ziyaret eden Üzülmez, "Amasyaspor’da top oynarken burada güzel dostluklar edindim. 1997 yılında Amasyaspor ile ikinci lige çıkmıştık. Benim İbrahim Üzülmez olmamda en çok Amasyaspor’un payı var, bunu unutamam." ifadelerini kullandı.

İbrahim Üzülmez, Süper Lig ekibine imza atıyor - 1. Resim

İBRAHİM ÜZÜLMEZ DÖNÜYOR

Yakın zamanda sahalara döneceğini belirten Üzülmez, "Süper Lig'den görüştüğümüz takımlar var. Hatta eli kulağında, her an imza atabiliriz. Son detayları görüşüyoruz. Hangi takım olduğunu söyleyemem ama işin imzaya kaldığını söyleyebilirim." dedi.

Düzenleyen:  - Spor
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