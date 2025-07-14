İki yabancı sınıfta kaldı! Gözler Carlos Cuesta ve Victor Nelsson’un üstündeydi

Galatasaray'da gözler satışı gündemdeki Carlos Cuesta ve Victor Nelsson’un üzerindeydi. Ümraniye karşılaşmasında iki yabancı sınıfta kaldı.

Ümraniye mücadelesinde gözler satışı gündemde olan Carlos Cuesta ve Victor Nelsson’un üzerindeydi. İki isim de ilk özel maçta 45 dakika süre alırken performanslarıyla sınıfta kaldı.

Sarı kırmızılı yönetim, yabancı kontenjanına da takılan iki oyuncuyu da elden çıkarmanın yoluna bakıyor. Öncelik bonservisleriyle satmak ama kiralık da gidebilirler.