Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > İki yabancı sınıfta kaldı! Gözler Carlos Cuesta ve Victor Nelsson’un üstündeydi

İki yabancı sınıfta kaldı! Gözler Carlos Cuesta ve Victor Nelsson’un üstündeydi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İki yabancı sınıfta kaldı! Gözler Carlos Cuesta ve Victor Nelsson’un üstündeydi
Galatasaray, Victor Nelsson, Transfer, Ümraniye, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'da gözler satışı gündemdeki Carlos Cuesta ve Victor Nelsson’un üzerindeydi. Ümraniye karşılaşmasında iki yabancı sınıfta kaldı.

Ümraniye mücadelesinde gözler satışı gündemde olan Carlos Cuesta ve Victor Nelsson’un üzerindeydi. İki isim de ilk özel maçta 45 dakika süre alırken performanslarıyla sınıfta kaldı.

Sarı kırmızılı yönetim, yabancı kontenjanına da takılan iki oyuncuyu da elden çıkarmanın yoluna bakıyor. Öncelik bonservisleriyle satmak ama kiralık da gidebilirler. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Asgari ücrete 'çifte' zam talebi... AK Partili vekiller kabineye iletti: Memur maaşı gibi olsun!Son teklif yapıldı! Osimhen’de top Napoli’de
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Son teklif yapıldı! Osimhen’de top Napoli’de - SporSon teklif yapıldı! Osimhen’de top Napoli’deTrossard bitti gibi! F.Bahçe, Arsenal’in sol kanadını kadrosuna katıyor...  - SporArsenal’in sol kanadını kadrosuna katıyorAhmetcan’a ‘denge’ ayarı! Ajax’ın stoperinin 2,5 milyon avro isteğine olumsuz cevap verildi  - SporAhmetcan’a ‘denge’ ayarı Chelsea PSG'yi darmaduman etti! FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Trump locada yerini aldı - SporChelsea PSG'yi darmaduman ettiAltyapıdan yetişti, 6 yıl uzak kaldı... Fenerbahçe kaleci Tarık Çetin'i yeniden kadrosuna kattı - SporFenerbahçe kaleci Tarık Çetin'i yeniden kadrosuna kattıAşıklar buluştu! Orkun Kökçü taraftarın önünde imzayı attı - SporOrkun Kökçü taraftarın önünde imzayı attı
Sonraki Haber Yükleniyor...