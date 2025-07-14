Ahmetcan’a ‘denge’ ayarı! Ajax’ın stoperinin 2,5 milyon avro isteğine olumsuz cevap verildi 

G.Saray, Abdülkerim’in aldığı rakamı isteyen 22 yaşındaki savunma oyuncusuna 1 milyon 750 bin avro önerdi. Oyuncu kabul ederse Ajax ile 1+4 milyon avroluk satın alma opsiyonlu paket teklif devreye girecek...

ALİ NACİ KÜÇÜK - Galatasaray’da odak nokta Victor Osimhen olsa da diğer bölgeler için de girişimler devam ediyor. Onlardan birisi de savunma.

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Kulübü tamam

Sarı kırmızılılar bir süredir gündemde olan Ahmetcan Kaplan için Ajax ile pazarlık masasında. Aslında yönetim, kulübü Ajax ile anlaşma sağlamış durumda. 1+4 milyon avroluk satın alma opsiyonlu paket teklif kabul gördü ancak şu anda asıl sorun Ahmetcan Kaplan’ın yıllık ücretiyle ilgili. 22 yaşındaki isim sarı kırmızılı formayı giymek istiyor ancak istediği rakam yüksek bulunuyor.

Beklemeye geçildi

UEFA’nın Türkiye’de yetişmiş oyuncu kriterini de sağlayan Ahmetcan, Cimbom’dan yıllık 2,5 milyon avro talep etti. Sarı kırmızılılar ise son üç sezonda ilk 11’in değişmez ismi ve takım kaptanlarından Abdülkadir Bardakçı’nın ücretini baz alarak, Ahmetcan’ın ‘2.5 milyon avro’ talebine karşı çıktı. Takım içi maaş dengesini bozmak istemeyen yönetim bu sebeple Kaplan’a yıllık 1 milyon 750 bin avro teklif etti ve beklemeye geçti. Eğer oyuncu önerilen rakamı kabul ederse Galatasaray, Ahmetcan işini de resmiyete dökecek.