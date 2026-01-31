Beşiktaş’ın eski golcüsü Ciro Immobile, Bologna’dan Paris FC’ye transfer olmaya hazırlanıyor. Taraflar anlaşırken, İtalyan yıldızın sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atması bekleniyor.

Beşiktaş formasıyla Trendyol Süper Lig'de de forma giyen Ciro Immobile, Bologna’dan Paris FC’ye transferi tamamlanmak üzere.

Tarafların kalıcı transfer için anlaşmaya vardığı belirtilirken tecrübeli golcünün de sözleşme şartlarını kabul ettiği aktarıldı. Immobile'nin sağlık kontrollerinin ardından kısa süre içerisinde resmi imzayı atması bekleniyor.

Immobile, Bologna’dan Paris FC’ye transferi tamamlanmak üzere

SAĞLIK KONTROLÜNDEN SONRA İMZAYI ATACAK

Fabrizio Romano'nun haberine göre; tecrübeli golcü sağlık kontrollerinin ardından Paris FC ile sözleşme imzalayacak. Bu sezon Bologna'da 9 maçta süre alan Immobile gol veya asist kaydedemedi.

Immobile kariyerinde daha önce Lazio , Sevilla, Torino, Borussia Dortmund, Juventus, Genoa, Pescara ve Grosseto formalarını da giymişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası