Türkiye Gazetesi
Ciro Immobile, Fransa yolcusu: 35 yaşında yeni transfer
Beşiktaş’ın eski golcüsü Ciro Immobile, Bologna’dan Paris FC’ye transfer olmaya hazırlanıyor. Taraflar anlaşırken, İtalyan yıldızın sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atması bekleniyor.
Özetle
Kaydet
Spor 50 dk önce
Ciro Immobile'nin Bologna'dan Paris FC'ye kalıcı transferi tamamlanmak üzere olup, tecrübeli golcü sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atacak.
- Ciro Immobile, Bologna'dan Paris FC'ye transfer oluyor.
- Taraflar kalıcı transfer için anlaşmaya vardı.
- Tecrübeli golcü sözleşme şartlarını kabul etti.
- Resmi imza sağlık kontrollerinin ardından atılacak.
- Immobile, bu sezon Bologna'da gol veya asist katkısı sağlayamadı.
Beşiktaş formasıyla Trendyol Süper Lig'de de forma giyen Ciro Immobile, Bologna’dan Paris FC’ye transferi tamamlanmak üzere.
Tarafların kalıcı transfer için anlaşmaya vardığı belirtilirken tecrübeli golcünün de sözleşme şartlarını kabul ettiği aktarıldı. Immobile'nin sağlık kontrollerinin ardından kısa süre içerisinde resmi imzayı atması bekleniyor.
SAĞLIK KONTROLÜNDEN SONRA İMZAYI ATACAK
Fabrizio Romano'nun haberine göre; tecrübeli golcü sağlık kontrollerinin ardından Paris FC ile sözleşme imzalayacak. Bu sezon Bologna'da 9 maçta süre alan Immobile gol veya asist kaydedemedi.
Immobile kariyerinde daha önce Lazio , Sevilla, Torino, Borussia Dortmund, Juventus, Genoa, Pescara ve Grosseto formalarını da giymişti.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR