İngiliz futbolcu Shelvey, Semih Kılıçsoy'u Aguero'ya benzetti! Genç yıldıza övgüler yağdırdı

Çaykur Rizespor forması giyen İngiliz futbolcu Jonjo Shelvey, Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy'a övgüler yağdırdı. Kılıçsoy'u, Aguero'ya benzeten Shelvey, "Böyle devam ederse çok iyi bir kariyeri olacağını düşünüyorum." dedi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor forması giyen İngiliz futbolcu Jonjo Shelvey, Türkiye günleri hakkında konuştu ve ligi değerlendirdi. Deneyimli futbolcu, Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy'a övgüler yağdırdı.

AGUERO'YA BENZİYOR

Çaykur Rizespor'un orta sahası Jonjo Shelvey, Beşiktaş'ın genç oyuncusu Semih Kılıçsoy için, "Böyle devam ederse çok iyi bir kariyeri olacağını düşünüyorum. Zaten fiziksel olarak Aguero'ya çok benziyor. Umarım iyi bir kariyeri olur. Bence çok iyi işler yapacaktır." dedi.

LİDERLİK BENİM DOĞAMDA

Jonjo Shelvey Türkiye'de olmaktan büyük mutluluk duyduğunu, Rize'deki Futbol ortamının çok değerli olduğunu söyledi. Deneyimli orta saha oyuncusu, Rize'ye uyum sağlamakta zorlanmadığını, genç ve dinamik bir takımda liderlik yapmanın kendisini mutlu ettiğini anlatarak, "Liderlik benim doğamda olan bir şey. Sahada her zaman en iyisini vermeye ve sorumluluk almaya çalışıyorum. Bu doğrultuda oynarken takım arkadaşlarım bana bu yolu açıyor. Birlikte çok güzel bir kimya oluşturduk. Başarıya giden yolda uyum çok değerli." diye konuştu.

GENÇ TAKIMDA OYNAMAK HEYECANLANDIRIYOR

İngiliz oyuncu, genç bir takımda oynamanın kendisini heyecanlandırdığını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu, "Genç oyuncuları bıraksanız bütün gün koşacaklar. Ne yazık ki ben yaştan dolayı fizik olarak o durumda değilim. Yıllar içerisinde edindiğim tecrübe ve oyunu öğrendiğim şekilde gördüklerimle onlara destek oluyorum. Top bizdeyken yönlendirme fırsatım oluyor. Benim yerime işin zor kısmını onlar yapıyor. Onlar daha çok koşup mücadele ediyor. Top rakibe geçtiğinde tecrübelerimle takım arkadaşlarımı yönlendirme fırsatım oluyor." Birlikte çok güzel iş yaptıklarını dile getiren 32 yaşındaki Shelvey, "Genç oyuncular her zaman çok enerjik ve istekli oluyor. Biz de bunun karışımını yaptık. Maç öncesi ve içerisinde arkadaşlarıma söylediklerim oluyor. Bazısı bunu hoş görmeyebilir ama futbolun içinde bunlar oluyor. Günün sonunda bütün genç arkadaşlarım için tek dileğim, kariyerlerinden maksimumunu elde etmeleri." ifadelerini kullandı.

BURADA KALMAYA AÇIĞIM

Shelvey, Avrupa yarışı içinde kalmaya çalıştıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti, "Yarışa maç maç bakıyoruz. Sahada veya antrenmanda bu hedefi dillendirmiyoruz. Doğrusu bu. Önümüzde oynamamız gereken 6 maç var. Bu hedefe ancak maç maç bakarak ulaşabiliriz. Elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Ben buraya Çaykur Rizespor'u Avrupa kupalarına götürmek için geldim. Kendi bireysel hedefim buydu. Günün sonunda bu hedefe ulaşamazsak kendi adıma işimi doğru olarak yapamadığımı addedeceğim. Bunu başaramamış olarak göreceğim kendimi. Takım arkadaşlarımızın tek amacı bu hedefi başarmak." Çaykur Rizespor'da iyi bir sezon geçirdiğini ve gelecek sezonla ilgili planlamasının şekillenmeye başladığını belirten Shelvey, şunları kaydetti, "Benim isteklerimi kulüp, onların isteklerini de ben biliyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Burada kalmaya çok açığım. Bu büyük kulüp için oynamaktan dolayı mutluyum ama günün sonunda iki tarafın çıkarları için hareket etmek gerekir. Kulübün neye ihtiyacı var? Kulüp nasıl bir gelecek planlıyor? İki tarafın da çıkarlarına göre hareket edilecektir. Eğer teklif gelirse oturur konuşuruz, burada olmaktan çok mutlu olurum."