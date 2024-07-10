Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > İngiliz ve Hollandalı taraftarlar birbirine girdi! Almanya sokakları savaş alanına döndü

İngiliz ve Hollandalı taraftarlar birbirine girdi! Almanya sokakları savaş alanına döndü

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hollanda, İngiltere, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hollanda ve İngiltere, EURO 2024 yarı final mücadelesinde bu akşam kozlarını paylaşacak gelecekler. İki takımın taraftarları Dortmund şehrinde karşı karşıya geldi. Hollandalı ve İngiliz taraftarlar birbirlerine girdi, çıkan kavgada çok sayıda kişi yaralandı.

Hollanda ve İngiltere bugün saat 22.00'da Avrupa Şampiyonası'nda finale çıkmak için karşı karşıya gelecekler. Maç için Almanya'ya gelen Hollandalı taraftarlar ve İngiliz taraftarlar birbirine girdi. 

MASA VE SANDALYELER HAVADA UÇUŞTU

Restaurantlarda maç saatini bekleyen İngiliz taraftarlar ile Hollandalı taraftarlar arasında büyük kavgalar çıktı. Masa ve sandalyelerin havada uçuştuğu olayda birçok yaralı hastaneye kaldırıldı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Joe Biden karşıladı! NATO Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Di Maria gözyaşları içerisinde açıkladı! 'Bu forma için hayatımı verdim' - SporDi Maria gözyaşları içerisinde açıkladı! 'Bu forma için hayatımı verdim'Fenerbahçe'de Bertuğ Yıldırım harekatı başladı! İşte masada konuşulan bonservis - SporFenerbahçe'de Bertuğ Yıldırım harekatı başladı!Beşiktaş, Tyler Boyd'un tazminatını ödeyerek dosyanın kapandığını açıkladı - SporBeşiktaş, Tyler Boyd'un tazminatını ödeyerek dosyanın kapandığını açıkladıReal Madrid'de sürpriz Arda Güler gelişmesi! İspanyollar resmen açıkladı - SporReal Madrid'de sürpriz Arda Güler gelişmesi! İspanyollar resmen açıkladıAdam Buksa'nın yeni takımı belli oldu! İşte bonservis bedeli - SporAdam Buksa'nın yeni takımı belli oldu! İşte bonservis bedeliLazio'dan Beşiktaş'a transferi konuşulan Immobile hakkında açıklama - SporLazio'dan Beşiktaş'a transferi konuşulan Immobile hakkında açıklama
Sonraki Haber Yükleniyor...