İngiliz ve Hollandalı taraftarlar birbirine girdi! Almanya sokakları savaş alanına döndü

Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi 10 Temmuz 2024 20:46 - Güncelleme: 10 Temmuz 2024 20:52 - Güncelleme:

Hollanda, İngiltere, Haber

Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

Hollanda ve İngiltere, EURO 2024 yarı final mücadelesinde bu akşam kozlarını paylaşacak gelecekler. İki takımın taraftarları Dortmund şehrinde karşı karşıya geldi. Hollandalı ve İngiliz taraftarlar birbirlerine girdi, çıkan kavgada çok sayıda kişi yaralandı.