İngiliz ve Hollandalı taraftarlar birbirine girdi! Almanya sokakları savaş alanına döndü
Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Hollanda ve İngiltere, EURO 2024 yarı final mücadelesinde bu akşam kozlarını paylaşacak gelecekler. İki takımın taraftarları Dortmund şehrinde karşı karşıya geldi. Hollandalı ve İngiliz taraftarlar birbirlerine girdi, çıkan kavgada çok sayıda kişi yaralandı.
Hollanda ve İngiltere bugün saat 22.00'da Avrupa Şampiyonası'nda finale çıkmak için karşı karşıya gelecekler. Maç için Almanya'ya gelen Hollandalı taraftarlar ve İngiliz taraftarlar birbirine girdi.
MASA VE SANDALYELER HAVADA UÇUŞTU
Restaurantlarda maç saatini bekleyen İngiliz taraftarlar ile Hollandalı taraftarlar arasında büyük kavgalar çıktı. Masa ve sandalyelerin havada uçuştuğu olayda birçok yaralı hastaneye kaldırıldı.
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi