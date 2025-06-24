Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > İnter 30 istiyor Aslan 15 veriyor! Hakan Çalhanoğlu transferinde son durum

İnter 30 istiyor Aslan 15 veriyor! Hakan Çalhanoğlu transferinde son durum

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İnter 30 istiyor Aslan 15 veriyor! Hakan Çalhanoğlu transferinde son durum
Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray, Inter, Transfer, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'da günlerdir gündemden düşmeyen Hakan Çalhanoğlu transferinde son durum. Çocukluğunun aşkı Cimbom’da oynamak için hiçbir şart öne sürmeyen Hakan için pazarlık sürüyor.

ALİ NACİ KÜÇÜK -Galatasaray, A Millî Takım’ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Okan Buruk’un takımında görmeyi çok istediği Hakan Çalhanoğlu için İnter ile pazarlık kıyasıya sürüyor.

İtalyan kaynaklı haberlere göre Hakan Çalhanoğlu transfer görüşmelerinde makas çok açık. Millî oyuncunun gönül verdiği G.Saray’da forma giymek istediği belirtilirken, İnter’in 40 milyon avrodan açtığı bonservis bedelini 30 milyon avroya çektiği sarı kırmızılıların ise 15 milyon avroya çıktığı yazıldı. Ancak oyuncunun durumu Osimhen transferine bağlı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Fiber ağlarla dijital omurgayı kuruyor! Türk Telekom’dan 7 bölgenin 7 şehrinde hız deneyimiDaha az su, daha çok verim... Uludağ’da sürdürülebilir tarım hamlesi!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Galatasaray'ın kaleci adaylarında Petrovic öne geçti - SporAslan'da Petrovic öne geçtiFirmino bombası! Beşiktaş, Al-Ahli’de oynayan Brezilyalı yıldızı gündemine aldı - SporBeşiktaş, Brezilyalı yıldıza kancayı taktıYok mu artıran?! Victor Osimhen için kesenin ağzını açtılar - SporVictor Osimhen için kesenin ağzını açtılarOrkun Kökçü heyecanı! Fenerbahçe şimdi de milli yıldızın peşine düştü - SporSüper Lig ekibi milli yıldızın peşine düştüKayserispor'da yen teknik direktör Markus Gisdol'un ekibi belli oldu - SporMarkus Gisdol'un ekibi belli olduTFF, PFDK Başkanı Celal Nuri Demirtürk'ün istifasını duyurdu! Yerine gelen isim belli oldu - SporTFF istifayı duyurdu! Yerine gelen isim belli oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...