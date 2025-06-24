İnter 30 istiyor Aslan 15 veriyor! Hakan Çalhanoğlu transferinde son durum

Galatasaray'da günlerdir gündemden düşmeyen Hakan Çalhanoğlu transferinde son durum. Çocukluğunun aşkı Cimbom’da oynamak için hiçbir şart öne sürmeyen Hakan için pazarlık sürüyor.

ALİ NACİ KÜÇÜK -Galatasaray, A Millî Takım’ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Okan Buruk’un takımında görmeyi çok istediği Hakan Çalhanoğlu için İnter ile pazarlık kıyasıya sürüyor.

İtalyan kaynaklı haberlere göre Hakan Çalhanoğlu transfer görüşmelerinde makas çok açık. Millî oyuncunun gönül verdiği G.Saray’da forma giymek istediği belirtilirken, İnter’in 40 milyon avrodan açtığı bonservis bedelini 30 milyon avroya çektiği sarı kırmızılıların ise 15 milyon avroya çıktığı yazıldı. Ancak oyuncunun durumu Osimhen transferine bağlı.