İrfan Can Kahveci'den şampiyonluk alameti gibi gol! Gaziantep FK - Fenerbahçe: 0-1 (Maç Sonucu)

14 Ocak 2024 21:00 - Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2024 21:20

Fenerbahçe Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep FK'yı deplasmanda tek golle devirdi. Sarı-Lacivertliler'e 3 puanı getiren golü 81'de İrfan Can Kahveci attı.

Livakovic 90+7'de mutlak golü önledi. Puanını 53 yapan Fenerbahçe zirvede puan farkını maç fazlasıyla 5'e yükseltti.

İRFAN CAN KAFAYI ÇALIŞTIRDI

İrfan Can Kahveci, bu sezon gösterdiği gol katkısıyla dikkat çekiyor. Maçın 64. dakikasında Cengiz Ünder’in yerine oyuna giren yıldız futbolcu 81. dakikada attığı kafa golüyle takımının şampiyonluk yolunda çok kritik bir virajı kayıpsız dönmesini sağladı.

Karşılaşmayı 1-0 kazanan Fenerbahçe, puanını 53’e yükseltti. 28 yaşındaki futbolcu bu sezon ligde 7. golüne ulaştı. UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde de 4 golü bulunan İrfan, bu sezon 11. kez gol sevinci yaşadı.

BONUCCİ SAHADA

Ara transfer döneminde sarı-lacivertliler ile sözleşme imzalayan İtalyan stoper Leonardo Bonucci, bu maçın kadrosuna dahil edildi. Bonucci, karşılaşmada sakatlık yaşayan Serdar Aziz’in yerine 38. dakikada oyuna girerek ilk kez sarı-lacivertli formayla mücadele etti.

Stat: Kalyon

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Mustafa Sönmez, Samet Çiçek

Gaziantep FK: Nita, Nkoulou, Arda Kızıldağ, Djilobodji, Furkan Soyalp (Dk. 77 Jevtovic), M'Bakata, Markovic (Dk. 70 Riascos), Mustafa Eskihellaç, Maxim (Dk. 89 Oğulcan Çağlayan), Ogün Özçiçek, Dragus

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Serdar Aziz (Dk. 38 Bonucci), Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek (Dk. 64 Batshuayi), Fred, Tadic (Dk. 79 King), Szymanski, Cengiz Ünder (Dk. 64 İrfan Can Kahveci), Dzeko

Gol: Dk. 81 İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 35 Arda Kızıldağ, Dk. 45+4 Markovic, Dk. 90+5 Riascos (Gaziantep FK), Dk. 65 Batshuayi, Dk. 90+5 İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)