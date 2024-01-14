İrfan Can Kahveci'den şampiyonluk alameti gibi gol! Gaziantep FK - Fenerbahçe: 0-1 (Maç Sonucu)
Fenerbahçe zorlu Gaziantep deplasmanında 3 puanı tek golle aldı. Edin Dzeko'nun penaltı kaçırdığı maçta oyuna sonradan giren İrfan Can Kahveci son bölümde galibiyeti getiren golü attı, puan kaybının önüne geçti. Leonardo Bonucci sarı-lacivertli formayı ilk kez giydi.
Fenerbahçe Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep FK'yı deplasmanda tek golle devirdi. Sarı-Lacivertliler'e 3 puanı getiren golü 81'de İrfan Can Kahveci attı.
Livakovic 90+7'de mutlak golü önledi. Puanını 53 yapan Fenerbahçe zirvede puan farkını maç fazlasıyla 5'e yükseltti.
İRFAN CAN KAFAYI ÇALIŞTIRDI
İrfan Can Kahveci, bu sezon gösterdiği gol katkısıyla dikkat çekiyor. Maçın 64. dakikasında Cengiz Ünder’in yerine oyuna giren yıldız futbolcu 81. dakikada attığı kafa golüyle takımının şampiyonluk yolunda çok kritik bir virajı kayıpsız dönmesini sağladı.
Karşılaşmayı 1-0 kazanan Fenerbahçe, puanını 53’e yükseltti. 28 yaşındaki futbolcu bu sezon ligde 7. golüne ulaştı. UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde de 4 golü bulunan İrfan, bu sezon 11. kez gol sevinci yaşadı.
BONUCCİ SAHADA
Ara transfer döneminde sarı-lacivertliler ile sözleşme imzalayan İtalyan stoper Leonardo Bonucci, bu maçın kadrosuna dahil edildi. Bonucci, karşılaşmada sakatlık yaşayan Serdar Aziz’in yerine 38. dakikada oyuna girerek ilk kez sarı-lacivertli formayla mücadele etti.
Stat: Kalyon
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Mustafa Sönmez, Samet Çiçek
Gaziantep FK: Nita, Nkoulou, Arda Kızıldağ, Djilobodji, Furkan Soyalp (Dk. 77 Jevtovic), M'Bakata, Markovic (Dk. 70 Riascos), Mustafa Eskihellaç, Maxim (Dk. 89 Oğulcan Çağlayan), Ogün Özçiçek, Dragus
Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Serdar Aziz (Dk. 38 Bonucci), Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek (Dk. 64 Batshuayi), Fred, Tadic (Dk. 79 King), Szymanski, Cengiz Ünder (Dk. 64 İrfan Can Kahveci), Dzeko
Gol: Dk. 81 İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 35 Arda Kızıldağ, Dk. 45+4 Markovic, Dk. 90+5 Riascos (Gaziantep FK), Dk. 65 Batshuayi, Dk. 90+5 İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)
Kaynak: Türkiye Gazetesi