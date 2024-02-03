İsmail Kartal 'evlat kontenjanından' oynattığı Zajc'ı Fenerbahçe'den gönderdi

Sezon başında İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda hareket eden ve Zajc'la yeni bir sözleşme imzalayan Fenerbahçe yönetimi tecrübeli orta sahanın fişini çekti. İşte Fenerbahçe'de yaşanan sıcak gelişmeler...

Devre arası transfer dönemi çok hızlı geçiren ve Bonucci, Çağlar Söyüncü, Krunic gibi yıldız futbolcuları kadrosuna katan Fenerbahçe'de 6. ayrılık kapıya dayandı. İşte Emre Mor, Umut Nayir, Samet Akaydin, Crespo, Bartuğ Elmaz'dan sonra eşyalarını toplayan o futbolcu...

5 DEV ONNU TAKİBE ALDI

"voetbal4.u" adlı haber sitesi; iki devin yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak istediğini vurgularken, İnter, Brighton ve Napoli'nin de Oosterwolde'yi takip ettiğini duyurdu. Hollanda basını, Jayden Oosterwolde için PSV Eindhoven ile Ajax'ın yarışa girdiğini iddia etti.

OOSTERWOLDE'NİN PİYASASI 7 MİLYON EURO

Bu sezon Fenerbahçe'de 29 maça çıkan Jayden Oosterwolde, 1 gol kaydetti. Bu sezon stoper oyuncuların sakatlığı sonrası İsmail Kartal, Hollandalı yıldızı savunmanın göbeğine devşirdi. 22 yaşındaki savunma oyuncunun piyasa değeri 7 milyon Euro olarak gösteriliyor.

MİHA ZAJC'A GÜLE GÜLE

Fenerbahçe, ara transfer dönemini hareketli geçiriyor. Sarı-lacivertlilerde gözden çıkarılan isimlerden olan Miha Zajc'ın geleceği merak ediliyordu. Avrupa'da transfer sezonun kapanmasıyla Miha Zajc'ın beş büyük lige gitme şansı da kalmadı.

SATILMAZSA SÖZLEŞMESİ DONDURULACAK

Sloven oyuncuyu kadroda düşünmeyen sarı-lacivertliler, Zajc'ın Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri kabul etmesini bekliyor. Aksi bir durum yaşanması halinde ise tecrübeli oyuncunun sözleşmesi dondurulacak. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 maça çıkan 29 yaşındaki oyuncu, 2 gole imzasını attı.

Fenerbahçe cephesine yakınlığıyla bilinen Serdar Ali Çelikler, oynadığı maçlarda Zajc'ı sert bir dille eleştirirken, ünlü yorumcunun 'İsmail Kartal onu evlat kontenjanından takımda tutuyor, Zajc evlat kontenjanından forma giyiyor' sözleri Sarı Lacivertli camiada hafızalara kazınmıştı.