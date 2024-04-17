İsmail Kartal, Olympiakos rövanşı öncesi konuştu! 'Bugün bakacağız, yarın oynayabilir'

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, yarın oynanacak Olympiakos maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Kartal, sakat futbolcuların durumu hakkında bilgi verdi ve taraftarları takıma destek olmaya çağırdı.

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek final turunun ilk ayağında Yunanistan deplasmanında, Olympiakos'a 3-2 mağlup oldu. Yarın oynanacak rövanş karşılaşması öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, basın toplantısı düzenledi.

Kartal, sakat futbolcular hakkında açıklamalar yaptı.

YARI FİNALE ÇIKMAK İSTİYORUZ

Yarın oynanacak mücadeleyi değerlendirerek söze başlayan İsmail Kartal, "Oyuncularımızla toplantılar, antrenmanlar yaptık. İlk maçta 3-2 kaybederek ülkemize geldik. Yarın muhteşem taraftarımızın önünde yarı finale çıkabilmek için yapmış olduğunuz analizlerde rakibimizin kaliteli oyuncuları var. Olympiakos iyi bir takım. Biz de iyi bir takımız. Yarı finale adımımızı atabilmemiz için taraftarımızın vereceği enerjiyle, güçlü oyunla yarı finale çıkmak istiyoruz." dedi.

DJIKU YARIN OYNAYABİLİR

Djiku'nun son durumunu paylaşan Kartal, "Djiku çok iyi durumda. Bugün bakacağız, yarın oynayabilir. Djiku'nun oynayacağı daha belli değil. Bu akşam karar vereceğiz. Çok kaliteli bir oyuncu. Bir maçta ayağının tarak kemiği kırılıyor, maçı öyle bitiyor haberi yok. Çok özgüvenli bir oyuncu. Çok değerli bir oyuncu. Bu akşam bakacağız ve bir değerlendirme yapacağız." açıklamasında bulundu.

TARAFTARIN DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİ

Taraftarın desteğiyle ilgili soruyu cevaplayan İsmail Kartal şunları söyledi, "Yarın taraftarlarımızın maç başından sonuna kadar bizi destekleyeceklerine inanıyoruz. Bu destekle performansın artacağını biliyoruz. Bunu ortaya koyabilmek için taraftarın desteği çok önemli. Yunanistan'da iyi başlamıştık, gol atalım derken kendi yapmış olduğumuz bireysel hatalardan gol yedik. Yarın böyle hatalar yapmadan kendi karakterimizi yansıtarak maçı bitirmek istiyoruz."

LİG BİTMEDEN ARAMIZA DÖNEBİLİR

Jayden Oosterwolde'nin sahalara geri dönüşüyle ilgili soruyu cevaplayan İsmail Kartal, "Şu anda iyi durumda. Çok güçlü bir kas yapısı var. Beklenenden daha iyi aramıza dönebileceğini düşünüyoruz. Belki de lig bitmeden aramıza katılabilir diye tahminde bulunuyoruz." dedi.