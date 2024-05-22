İsmail Köybaşı sözleşmesini uzattı! Deneyimli sol bek 1 yıl daha Göztepe'de

Yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek Göztepe, transfer çalışmalarına hız verdi. İzmir ekibi, iç transferde İsmail Köybaşı ile sözleşme uzattı.

Trendyol 1. Lig'de sezonu 2. sırada bitiren Göztepe, yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek. İzmir ekibinde yeni sezon öncesi ilk imza atıldı.

İSMAİL KÖYBAŞI 1 YIL UZATTI

Göztepe, İsmail Köybaşı'nın sözleşmesini 1 yıl uzattı. Göztepe'den yapılan açıklamada, "Ailemize katıldığı ilk günden itibaren kulübümüzü evi olarak benimseyen, şanlı formamızı sırtına geçirdiği ilk andan itibaren büyük bir özveriyle mücadele eden kaptanımız İsmail Köybaşı'nın sözleşmesi, şartların yerine gelmesiyle birlikte 1 yıl uzamıştır. Şanlı formamızla nice başarılar Kaptan" ifadeleri kullanıldı.