Türkiye Gazetesi
İspanya Kral Kupası'nda şampiyon belli oldu
İspanya Kral Kupası finalinde normal ve uzatma süresi 2-2 biten maçta, Atletico Madrid'i penaltılarda 4-3 mağlup eden Real Sociedad, şampiyon oldu.
90 DAKİKADA 4 GOL
Sevilla Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçın henüz 13. saniyesinde Real Sociedad, Barrenetxea'nın golüyle 1-0 öne geçerken bu gol, organizasyon tarihinde atılan en erken gol oldu.
Karşılaşmanın 19. dakikasında Lookman'ın golüyle Atletico Madrid, 1-1 eşitliği sağlarken Real Sociedad, 45+1'de Oyarzabal'ın penaltı golüyle 2-1 öne geçti. Madrid ekibi, 83. dakikada Alvarez'in golüyle eşitliği sağlayıp karşılaşmayı uzatmalara taşıdı.
REAL SOCİEDAD PENALTILARLA KAZANDI
Real Sociedad, normal süresi ve uzatma bölümleri 2-2 biten maçın seri penaltı atışlarında Atletico Madrid'e 4-3 üstünlük sağlayarak şampiyonluğa ulaştı.
YORUMLAR