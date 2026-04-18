Tottenham, İngiltere Premier Lig'de 33. haftasında konuk ettiği Brighton & Hove Albion ile 90+5. dakikada gelen golle 2-2 berabere kaldı ve ateş hattından kurtulamadı.

İngiltere Premier Lig'de 33. haftasında kümede kalma savaşı veren Tottenham ile Avrupa iddiasını sürdürmeyi planlayan Brighton karşılaştı.

TOTTENHAM 90+5'TE YIKILDI

Tottenham Hotspur Stadyumu'ndan oynanan mücadelede ev sahibi, 90+5. dakikada yediği golle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Tottenham'ın gollerini 39. dakikada Pedro Porro ve 77. dakikada Xavi Simons kaydetti. Brighton & Hove Albion'ın golleri ise 45. dakikada Kaoru Mitoma ve 90+5. dakikada Georginio Rutter'den geldi.

FERDİ KADIOĞLU, 90 DAKİKADA OYNADI

Brighton'da milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Son anlarda gelen beraberlik sonrası puanını 31 yapan Tottenham, 18. sırada kaldı. Brighton ise puanını 47 yaptı ve 9. sırada yer aldı.

İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Tottenham, son sıradaki Wolverhampton'a konuk olacak. Brighton & Hove Albion ise Chelsea'yi ağırlayacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası