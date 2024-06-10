İspanya'da ırkçılığa hapis cezası! Vinicius'a yapılanların faturası ağır oldu

Real Madrid'in yıldızı Vinicius'a ırkçı saldırıda bulunan 3 Valencia taraftarına hapis cezası verildi. Bu kararla birlikte İspanya futbolunda ilk kez ırkçılık nedeniyle hapis cezasına başvuruldu.

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) 21 Mayıs 2023 tarihinde oynanan Valencia-Real Madrid maçında yaşanan olaylarla bağlantılı olarak, tribünlerden Vinicius'a karşı yapılan ırkçı hakaretlerle ilgili davada mahkeme kararını açıkladı.

HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme, Brezilyalı futbolcuya ırkçı hakaretten yargılanan 3 sanığa, 8'er ay hapis cezası, iki yıl stadyumlara giriş yasağı ve dava masraflarının ödenmesi yönünde karar verdi.

İLK HAPİS CEZASI OLARAK TARİHE GEÇTİ

Bu, La Liga kurumunun şikayeti sonucunda ırkçılıkla ilgili İspanya'da verilen ilk hapis cezası olarak kayıtlara geçti. Duruşma sırasında yaşları 18 ile 21 arasında değişen sanıklar; Vinicius, La Liga ve Real Madrid'den özür dilemiş ve yaptıklarının yanlış olduğunu belirten bir açıklama yapmıştı.

BU KARAR HARİKA HABER

İspanya'da 1. ve 2. futbol liglerinin bağlı olduğu La Liga kurumunun başkanı Javier Tebas, mahkeme kararının ardından, "Bu karar, İspanya'da ırkçılıkla mücadele için harika bir haber. Vinicius'un uğradığı zararı onarıyor ve stadyuma hakaret etmek için gidenlere, tespit ve rapor edilecekleri, cezai işlem uygulanacağı yönünde açık bir mesaj gönderiyor." değerlendirmesinde bulundu.