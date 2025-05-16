İşte Mourinho'nun yerine düşünülen isim! Fransız efsane takımın başına geçecek

Fenerbahçe ile Jose Mourinho arasında adeta tazminat savaşı yaşanıyor. İki taraf da ödeme yapmadan işin içinden sıyrılmanın planlarını yaparken, sarı lacivertli yönetim Mourinho'nun yerini kiminle dolduracağını buldu. 3 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunan efsane isim, yeşil sahalara Fenerbahçe ile dönebilir.

Sezon başında büyük umutlarla takımın başına getirilen dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, sezon sonunda tartışma konusu oldu. Performansı bazı kesimler tarafından eleştirilen, bazı kesimler tarafından ise kabul gören teknik adamın adı birçok takımla anılıyor.

Bugüne kadar çalıştığı takımlardan 85.5 milyon sterlin tazminat kazanan Mourinho, Fenerbahçe'den de 15 milyon euro almanın peşinde. Teknik adam, takımdan kovulması halinde alacağı ücreti kovalarken, yönetim de tazminat ödemeden kurtulmak istiyor.

TARAFLAR ARASINDA 'TAZMİNAT' SAVAŞI

Sözcü'nün haberine göre; Mourinho da Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor ama sözleşmesi bitmeden veda ederse mukaveleden çıkış tazminatı var ve bunu ödemek istemiyor. Son olarak Portekiz Milli Takımı ile ön anlaşma sağladığı iddia edilen Mourinho için gelen jet yalanlamanın da bu nedenle olduğu iddia edildi.

Buna göre Portekiz Futbol Federasyonu, Mourinho'nun tazminat ödemek zorunda kalmaması için çıkan haberi derhal yalanladı.

YERİNE DÜŞÜNÜLEN İSİM...

Öte yandan Fenerbahçe yönetiminin, Mourinho ile vedalaşılması durumunda yerine düşündüğü isimlerden birinin Zinedine Zidane olduğu belirtildi.

Fransız teknik adam, Real Madrid Başkanı Perez ile yaşadığı tartışmalar sonrası 'tükenmişlik sendromu'na girmiş ve yeşil sahalara ara vermişti.

Üç Şampiyonlar Ligi şampişyonluğu bulunan Zidane'ı, sarı lacivertli yönetimin çok istediği iddia edildi.