İzmir'de milli heyecan! A Milli Takım, İzlanda ile karşılaşıyor
A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup mücadelesinde İzlanda ile kozlarını paylaşacak. İşte İzmir'de oynanacak mücadelenin muhtemel 11'leri...
A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci maçında İzlanda ile karşılaşacak.
İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 21:45'te başlayacak.
Mücadeleyi Arnavutluk Futbol Federasyonundan Enea Jorgji düdük çalacak.
Türkiye, grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kalırken, İzlanda ise evinde Karadağ'ı 2-0 mağlup etti.
Milli takımda Galler karşılaşmasında kırmızı kart gören Barış Alper Yılmaz, bu mücadelede sahadaki yerini alamayacak.
Ayrıca EURO 2024 son 16 turunda oynanan Avusturya mücadelesindeki bozkurt hareketi nedeniyle 2 maç ceza alan Merih Demiral'ın cezası sona erdi.
Demiral, Montella'nın şans vermesi halinde İzlanda'ya karşı forma giyebilecek.
TÜRKİYE - İZLANDA MUHTEMEL 11'LER
Türkiye: Mert Günok, Kaan, Merih, Abdülkerim, Zeki, İsmail, Hakan, Mert Müldür, İrfan Can, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu
İzlanda: Valdimarsson, Sampsted, Hermannsson, Gretarsson, Tomasson, Gudmundsson, Thordarson, Anderson, Sigurdsson, Thorsteinsson, Oskarsson