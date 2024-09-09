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İzmir'de milli heyecan! A Milli Takım, İzlanda ile karşılaşıyor

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İzmir&#039;de milli heyecan! A Milli Takım, İzlanda ile karşılaşıyor
Spor Haberleri

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup mücadelesinde İzlanda ile kozlarını paylaşacak. İşte İzmir'de oynanacak mücadelenin muhtemel 11'leri...

A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci maçında İzlanda ile karşılaşacak.

İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 21:45'te başlayacak.

Mücadeleyi Arnavutluk Futbol Federasyonundan Enea Jorgji düdük çalacak.

Türkiye, grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kalırken, İzlanda ise evinde Karadağ'ı 2-0 mağlup etti.

Milli takımda Galler karşılaşmasında kırmızı kart gören Barış Alper Yılmaz, bu mücadelede sahadaki yerini alamayacak.

Ayrıca EURO 2024 son 16 turunda oynanan Avusturya mücadelesindeki bozkurt hareketi nedeniyle 2 maç ceza alan Merih Demiral'ın cezası sona erdi.

Demiral, Montella'nın şans vermesi halinde İzlanda'ya karşı forma giyebilecek.

İzmir'de milli heyecan! A Milli Takım, İzlanda ile karşılaşıyor - 1. Resim

TÜRKİYE - İZLANDA MUHTEMEL 11'LER

Türkiye: Mert Günok, Kaan, Merih, Abdülkerim, Zeki, İsmail, Hakan, Mert Müldür, İrfan Can, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu

İzlanda: Valdimarsson, Sampsted, Hermannsson, Gretarsson, Tomasson, Gudmundsson, Thordarson, Anderson, Sigurdsson, Thorsteinsson, Oskarsson

Düzenleyen:  - Spor
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