Jorge Jesus'un 1 ay peşinden koştuğu yıldızı Erden Timur bitirdi!

Jorge Jesus'un Benfica'da beraber çalıştığı Brezilyalı yıldız Carlos Vinicius için Erden Timur'un Fulham Sportif Direktörü Tony Khan ile görüşmelere başladığı ortaya çıktı. Bakambu'nun Real Betis ile anlaşmasının ardından alternatif forvet arayışlarına devam eden Galatasaray'ın 28 yaşındaki futbolcuya Sarı Kırmızılı formayı giydireceği bildirildi.

Cedric Bakambu'nun Real Betis'e gönderilmesinin ardından Mauro İcardi'nin yanına alternatif bir forvet arayan Galatasaray yönetimi Brezilyalı golcü Carlos Vinicius'u gündemine aldı.

SEZON SONUNA KADAR KİRALANACAK

A Spor'da yer alan habere göre; Okan Buruk'un bir dönem Jorge Jesus'un da Fenerbahçe'ye transfer etmek istediği futbolcu için olumlu rapor verdiği bildirilirken, Erden Timur'un Fulham yöneticileriyle görüşmelere başladığı kaydedildi. Bilindiği üzere Ali Koç Vinicius'un menajeri Flávio Ribeiro ile temasa geçmiş fakat deneyimli santrafor Süper Lig'de oynamaya sıcak bakmamıştı. Haberde sarı kırmızılı takımın, oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak için görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.

Vinicius, 2022 yılında 5 milyon euro bonservis bedeliyle Fulham'a transfer oldu. Fulham'da 48 maça çıkan 28 yaşındaki Brezilyalı forvet, 8 gol ve 3 asist yaptı.

ZEKİ ÇELİK'İN SON KARARI ROMA'DA KALMAK OLDU

Di Marzio'da yer alan habere göre; Galatasaray ve Marsilya'nın kadrosuna katmak istediği Zeki Çelik, Roma'dan ayrılmayacak. Aktarılan son bilgilere göre; Galatasaray ve Fransız ekibi, Roma'ya oyuncuyu kiralamak için teklif yaptı ancak Zeki Çelik, kiralık olarak ayrılmayı kabul etmedi.

Ayrıca Roma, milli oyuncunun kiralık sözleşmesine 11 milyon euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu koydurmak istedi. Transferin gerçekleşmemesinde bunun da büyük bir etken olduğu aktarıldı. Roma ve oyuncunun bu tavrı sonrası iki kulübün masadan kalktığı ve görüşmelerin durduğu ifade edildi. Zeki Çelik, Roma ile 49 maça çıktı ve 3 asitlik performans sergiledi.

RIDVAN YILMAZ DA ZEKİ ÇELİK GİBİ KENDİ TAKIMINDA KALACAK

Daily Record'da yer alan habere göre Rangers'ın, 22 yaşındaki Rıdvan Yılmaz için Galatasaray'dan gelen teklifi reddettiği ve oyuncuyu kadroda tutmak istediği söylendi.

Haberin detaylarında ise Rangers'ın, 4.5 milyon eurodan taviz vermediği ve bu transferin bu yüzden gerçekleşmediği de iddia edildi. Bu sezon Rangers formasıyla 17 resmi maça çıkan Rıdvan Yılmaz bu karşılaşmalarda 2 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.

GALATASARAY 700 BİN EURO'YA ALDI 5 MİLYON EURO'YA SATTI

Galatasaray, Cedric Bakambu'nun 5 milyon euro bonservis ve 5.05 milyon euro bonus karşılığında Real Betis'e transfer olduğunu açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Cédric Bakambu'nun transferi konusunda Real Betis Balompié SAD ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Real Betis Balompié SAD, şirketimize net 5.000.000 euro garanti ücret ile net 5.050.000 euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

Real Betis de oyuncuyu transferin bitimine dakikalar kala La Liga resmi sitesinde tescil ettirdi. Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Bakambu, sarı-kırmızılı forma altında 16 maçta süre buldu. Bakambu, bu karşılaşmalarda 2 gol attı ve 1 asist yaptı.