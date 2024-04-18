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Haberler > Spor > Jorginho'nun menajeri resmi açıklamayı yaptı! Türk takımları ile anılıyordu

Jorginho'nun menajeri resmi açıklamayı yaptı! Türk takımları ile anılıyordu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Jorginho&#039;nun menajeri resmi açıklamayı yaptı! Türk takımları ile anılıyordu

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Jorginho'nun menajeri Joao Santos, ismi Türk takımları ile anılan Jorginho'nun geleceği hakkında konuştu. İtalyan futbolcu hakkındaki iddialara cevap verdi.

Sezon başında adı Türk takımlarıyla anılan Jorginho'nun Arsenal macerası bitiyor. İngiliz ekibinin, İtalyan futbolcunun opsiyonunu kullanmayacak. 2024-25 sezonu öncesi yeni bir serüvene atılacak olan Jorginho'nun yeni adresinin neresi olacağı merak konusu. Oyuncunun adı bir süredir Juventus ve Fiorentina ile anılırken, Jorginho'nun menajerinden konuyla ilgili açıklama geldi.

TvPlay'e konuşan Jorginho'nun menajeri Joao Santos, oyuncusunun İtalya'ya dönmeye sıcak baktığını aktardı.

JUVENTUS İDDİALARI HAKKINDA KONUŞTU

Juventus iddiaları sorulan menajer Santos, "Bana göre Jorginho gibi bir oyuncuya ihtiyaçları yok. Eğer varsa Cristiano Giuntoli (Juventus Teknik Heyet Sorumlusu) benimle iletişime geçebilir." dedi.

FIORENTINA BİZİMLE TEMAS KURMADI

Fiorentina'nın henüz kendileriyle temas kurmadığını aktaran Santos, "Jorginho'yu düşünüyorlar mı anlamamız lazım. Şampiyonlar Ligi'ni hedefleyen bir kulübün iddialı bir projesi karşısında bizim için bir sorun yok." ifadelerini kullandı. Bu sezon Arsenal ile 34 maça çıkıp 1657 dakika süre alan Jorginho 1 gol, 2 asistlik skor katkısı verdi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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