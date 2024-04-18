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Haberler > Spor > Jose Mourinho İstanbul'da! İsmi Türk takımları ile anılıyordu, geliş sebebi ortaya çıktı

Jose Mourinho İstanbul'da! İsmi Türk takımları ile anılıyordu, geliş sebebi ortaya çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Jose Mourinho İstanbul&#039;da! İsmi Türk takımları ile anılıyordu, geliş sebebi ortaya çıktı

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dünyaca ünlü Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho, İstanbul'a geldi. Portekizli hocanın reklam çekimleri için geldiği öğrenildi.

Dünyaca ünlü Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho'nun kariyerine nerede devam edeceği merak ediliyor. Son olarak ismi Beşiktaş ile anılan Mourinho, bugün sabah saatlerinde İstanbul'a geldi.

REKLAM ÇEKİMLERİ İÇİN GELDİ

61 yaşındaki teknik adamın reklam çekimleri sebebiyle İstanbul'a geldiği öğrenildi. Teknik direktörlük kariyerine 1987 senesinde Setubal U17 takımında başlayan Jose Mourinho, A takımda ilk kez 2000 yılında Benfica'da görev aldı.

Jose Mourinho İstanbul'da! İsmi Türk takımları ile anılıyordu, geliş sebebi ortaya çıktı - 1. Resim

TOPLAM 26 KUPA KAZANDI

Jose Mourinho teknik direktörlük kariyerinde 2'si Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 26 kupa kazanma başarısı gösterdi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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