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Jose Mourinho'nun transferde ilk talebi eski öğrencisi! Fenerbahçe Greenwood için dünya devleriyle rekabet edecek

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Jose Mourinho&#039;nun transferde ilk talebi eski öğrencisi! Fenerbahçe Greenwood için dünya devleriyle rekabet edecek

Spor Haberleri

Fenerbahçe'de yapılan başkanlık seçiminin ardından gözler vaat edilen yıldız transferlere çevrildi. Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun transferde ilk isteği, Manchester United'da birlikte çalıştığı İngiliz futbolcu Mason Greenwood oldu. Sarı-lacivertliler, yıldız oyuncu için Avrupa'nın büyük kulüpleriyle rekabet edecek.

Başkanlık seçiminin ardından gözünü transfere çeviren Fenerbahçe, teknik direktörü Jose Mourinho'nun talepleri doğrultusunda transfer çalışmalarına başladı. Forvet bölgesine hızlı oyuncular isteyen Mourinho'nun ilk talebi Manchester United döneminden eski futbolcusu oldu. 

Jose Mourinho'nun transferde ilk talebi eski öğrencisi! Fenerbahçe yıldız oyuncu için dünya devleriyle rekabet edecek - 1. Resim

MOURİNHO GENÇ YILDIZI İSTİYOR

The Sun, Jose Mourinho’nun eski talebesi Mason Greenwood’u istediğini iddia etti. Portekizli teknik adam, Manchester United'ın teknik direktörü olduğu dönemde 16 yaşında A takıma çıkardığı İngiliz oyuncunun takıma katılmasını istiyor. Geçtiğimiz sene Getafe formasıyla 36 maça çıkan Mason Greenwood 10 gol atıp 6 da asist yaptı.

Jose Mourinho'nun transferde ilk talebi eski öğrencisi! Fenerbahçe yıldız oyuncu için dünya devleriyle rekabet edecek - 2. Resim

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ DÜNYA DEVLERİ

2001 doğumlu kanat oyuncusu bir kez de İngiltere A milli takım forması giydi. Mourinho'nun Manchester United döneminden öğrencisi olan Greenwood'u takip eden takımlar arasında Juventus ve Dortmund da var.

Düzenleyen:  - Spor
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