Kanarya, Fırtına'yı Batshuayi ile dindirdi! Gol düellosunu Fenerbahçe kazandı
Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Fenerbahçe, sahadan 3-2 galip ayrıldı.
Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 13 ve 45+4'te Fred, 87. dakikada Michy Batshuayi kaydetti. Trabzonspor'un golleri ise 63'te Enis Bardhi, 78'de Trezeguet'den geldi.
SÜPER LİG'E MİLLİ ARA
Fenerbahçe bu galibiyetle puanını 79'da çıkardı. Trabzonspor ise 49 puanda kaldı.
Fenerbahçe ligde milli ara sonrası Adana Demirspor'u konuk edecek. Trabzonspor ise Konyaspor deplasmanına çıkacak.
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi