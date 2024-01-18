Karadeniz fırtınası evinde 'destan' yazdı! Trabzonspor-Manisa FK. maç sonucu: 3-1

18 Ocak 2024 21:02 - Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2024 21:22

Ziraat Türkiye Kupası bugün 5. tur maçlarıyla devam etti. Süper Lig'de zirvenin uzağında kalan Trabzonspor, evinde Manısa'yı konuk etti. Karadeniz fırtınası genç yıldızı Enis Destan'ın destan yazdığı maçta 3-1'lik galibiyet alarak bir üst tura yükseldi. Trabzonspor bu skorla son 16'ya kalmayı başardı.

İşte dakika dakika Trabzonspor-Manisa maçında önemli anlar:

7. dakikada Enis Destan'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Fountas, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Samet'in solundan ağlarla buluşturdu. 1-0

15. dakikada Korenica'nın kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından filelerle buluştu. 1-1

22. dakikada Bedirnhan Altunbaş'ın uzak mesafeden vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çeldi.

28. dakikada Trabzonspor'un sol taraftan kullandığı korner atışını iyi takip eden Enis Destan, kafayla topu ağlara gönderdi. 2-1

68. dakikada Visca'nın pasında topla buluşan Enis Destan'ın yerden şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1

85. dakikada Visca'nın sağ taraftan ortasında Enis Destan'ın kafa vuruşunda top kaleci Samet Karabatak'ta kaldı.

Hakemler: Turgut Doman, Ali Tuna, Hüseyin Aylak

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Mehmet Can Aydın (Göktan Gürpüz dk. 46), Baniya, Hüseyin Türkmen (Berat Özdemir dk. 77), Arif Boşluk, Mendy, Kerem Şen, Umut Güneş, Bardhi (Visca dk. 64), Fontas (Fernandez dk. 46), Enis Destan (Poyraz Yıldırım dk. 86)

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Eren Elmalı, Bakic, Benkovic

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Manisa FK: Samet Karabak, Bedirhan Altunbaş, Bartu Göçmen, Cissokho, Furkan Mehmet Doğan, Burak Altıparmak (Oğuzhan Gürbulak dk. 46), Korenica (Demba Diallo dk. 75), Kazın Can Kahya (Bekir Karadeniz dk. 64), Ladji Gakpa, Jetmir Topalli (Sandro Lima), John Mary (Doğukan Emeksiz dk. 46)

Yedekler: Alperen Uysal, Sartan Taşqın, Daniel Graovac, Alberk Koç, Muhammet Ensar Akgün

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Goller: Fountas (dk. 7 ve 68), Enis Destan (dk. 28) (Trabzonspor), Korenica (dk. 15) (Manisa FK)