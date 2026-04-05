Ligin son sırasındaki Fatih Karagümrük, sahasında Çaykur Rizespor’u 2-1 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı. Serginho’nun açtığı perde sonrası Sowe’un eşitliği getirdiği maçta, son sözü 87. dakikada Babicka söyledi; İstanbul ekibi bu sezonki 5. galibiyetine ulaşsa da son sıradan kurtulamadı.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında ligin son sırasındaki Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor'u konuk etti. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi İstanbul ekibi 2-1 kazandı. Mücadelede ilk golü, 39. dakikada Serginho kaydetti ve Fatih Karagümrük 1-0 öne geçti. İlk yarı, Fatih Karagümrük'ün 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken ikinci yarıda Ali Sowe, 70. dakikada Çaykur Rizespor'a beraberliği getiren golü attı. Dakikalar 87'yi gösterdiğinde ise Shavy Babicka Fatih Karagümrük'ü bir kez daha öne geçiren golü attı. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve 3 puanı hanesine yazdıran taraf Fatih Karagümrük oldu.

Bu sonuçla birlikte ligde bu sezonki 5. galibiyetini alan Fatih Karagümrük, 20 puana ulaştı. İstanbul ekibi, 20 puanla ligin son sırasında bulunuyor. 3 maçlık galibiyet serisinin ardından üst üste 2., toplamda ise 11. mağlubiyetini alan Çaykur Rizespor ise 30 puanda kaldı ve 12. sırada konumlandı.

Karagümrük evinde Rizesporu mağlup etti

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Yiğit Arslan, Samet Çiçek, Candaş Elbil

Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Biraschi, Lichnovsky, Çağtay Kurukalıp (Muhammed Kadıoğlu dk. 86), Berkay Özcan, Bartuğ Elmaz, Verde (Tiago Çukur dk. 69), Larsson (Traore dk. 86), Serginho (Barış Kalaycı dk. 76), Babicka

Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic

Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat Pala, Samet Akaydin, Sagnan, Hojer (Emrecan Bulut dk. 90+1), Taylan Antalyalı (Papanikolaou dk. 72), Augusto (Zeqiri dk. 72), Olawoyin (Sowe dk. 60), Laçi, Mihaila, Halil Dervişoğlu (Pierrot dk. 90+1)

Teknik Direktör: Recep Uçar

Goller: Serginho (dk. 39), Babicka (dk. 87) (Fatih Karagümrük), Sowe (dk. 70) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Çağtay Kurukalıp (Fatih Karagümrük), Samet Akaydin, Hojer (Çaykur Rizespor)

