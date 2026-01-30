SPOR SERVİSİ
Karim Benzema'dan Al-Ittihad'a rest: 'Teklif komik' dedi, maça çıkmadı
Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'da 2023 yılından bu yana forma giyen Karim Benzema, sözleşme yenileme görüşmelerinde teklif edilen ücreti beğenmeyince sahaya çıkmayı reddetti. Dünyaca ünlü Fransız futbolcu, istediği teklif gelene kadar oynamayacağını kulübe bildirdi.
Özetle
Kaydet
Spor az önce
Al-Ittihad'da Karim Benzema, kulüp yönetimi tarafından yapılan teklifi 'komik' olarak değerlendirip reddetti.
- Benzema'nın sözleşmesi Haziran 2026'da sona eriyor.
- Fransız oyuncu, Al-Ittihad'ın teklifini ''bedava oynamak''la eşdeğer buldu.
- Teklif nedeniyle maçlara çıkmayı reddeden yıldız futbolcu, Al Fateh ile oynanan maçın kadrosuna yer almadı.
Al-Ittihad'da Karim Benzema krizi yaşanıyor. Kulüp yönetimi, Haziran 2026'da sözleşmesi sona erecek 38 yaşındaki futbolcuya yeni teklif yaptı. Fransız oyuncu, "komik" bulduğu bu teklif üzerine rest çekti.
Foot Mercato'nun haberine göre; Al-Ittihad'ın yaptığı teklifi "bedava oynamak"la eşdeğer gören Benzema, maçlara çıkmayı reddediyor. Golcü oyuncu, Al Fateh ile 2-2 berabere kalınan karşılaşmanın kadrosuna yer almadı.
83 MAÇTA 54 GOL
Fransız ekibi Lyon'da 5, İspanyol devi Real Madrid'de 14 sezon geçiren Karim Benzema, Al-Ittihad kariyerinde 83 maça çıktı. Takım kaptanı olan yıldız isim, bu maçlarda 54 gol ve 17 asistlik skor katkısı verdi.
ÖNERİLEN HABERLER
DİĞER SPORLAR
2025'in en çok kazanan futbolcuları açıklandı: Ronaldo'dan Messi'ye büyük fark, Yamal da listede
Bizi Takip Edin
YORUMLAR