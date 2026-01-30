Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'da 2023 yılından bu yana forma giyen Karim Benzema, sözleşme yenileme görüşmelerinde teklif edilen ücreti beğenmeyince sahaya çıkmayı reddetti. Dünyaca ünlü Fransız futbolcu, istediği teklif gelene kadar oynamayacağını kulübe bildirdi.

Al-Ittihad'da Karim Benzema krizi yaşanıyor. Kulüp yönetimi, Haziran 2026'da sözleşmesi sona erecek 38 yaşındaki futbolcuya yeni teklif yaptı. Fransız oyuncu, "komik" bulduğu bu teklif üzerine rest çekti.

Karim Benzema'nın, Al-Ittihad takımındaki geleceği merak ediliyor

Foot Mercato'nun haberine göre; Al-Ittihad'ın yaptığı teklifi "bedava oynamak"la eşdeğer gören Benzema, maçlara çıkmayı reddediyor. Golcü oyuncu, Al Fateh ile 2-2 berabere kalınan karşılaşmanın kadrosuna yer almadı.

Benzema'nın güncel piyasa değeri 6 milyon euro

83 MAÇTA 54 GOL

Fransız ekibi Lyon'da 5, İspanyol devi Real Madrid'de 14 sezon geçiren Karim Benzema, Al-Ittihad kariyerinde 83 maça çıktı. Takım kaptanı olan yıldız isim, bu maçlarda 54 gol ve 17 asistlik skor katkısı verdi.

