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    Kartal Pendik'te gol yağmuruna tutuldu! Pendikspor - Beşiktaş: 4-0 (Maç Sonucu)

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Süper Lig'de 8 maçtır kazanamayan Pendikspor 21. haftada Beşiktaş'a patladı! Kartal yeni hocası Santos'la ilk yenilgisini 4-0'la alırken Umut Nayir eski takımı karşısında perdeyi açan golü attı. Halil Akbunar ise 1 gol, 2 asistle yıldızlaştı.

    Kartal Pendik&#039;te gol yağmuruna tutuldu! Pendikspor - Beşiktaş: 4-0 (Maç Sonucu)
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Pendikspor'a 4-0 mağlup oldu.

    Kümede kalma savaşı veren Pendikspor, moralli rakibini karşısında Umut Nayir, Mame Thiam, Halil Akbunar ve Sequeira'nın golleriyle kazanırken 8 maçlık galibiyet hasreti sona erdi.

    Süper Lig'in yeni ekibi sezonun ilk yarısındaki maçta da Beşiktaş'la deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı.

    Teknik direktörü Ivo Vieira yönetimindeki Pendikspor puanını 19'a yükseltirken Beşiktaş 35 puanda kaldı.

    Kartal Pendik'te gol yağmuruna tutuldu! Pendikspor - Beşiktaş: 4-0 (Maç Sonucu)

    UMUT NAYİR AÇILIŞI ERKEN YAPTI

    Pendikspor 4. dakikada öne geçti. Sol taraftan Mame Thiam’ın pasında topla buluşan Umut Nayir, ceza sahası dışı sol çaprazından yaptığı sert vuruşla topu ağlarla buluşturdu. İstanbul ekibi devre arası yaptığı iki transferinin çabasıyla 1-0 öne geçti.

    HALİL AKBUNAR BEŞİKTAŞ'I SEVER

    Ev sahibi 70. dakikada farkı 2'ye yükseltti. Erencan Yardımcı'nın indirdiği topla Beşiktaş savunmasının arkasına sarkan Halil Akbunar ceza sahasına girer girmez sağ çaprazdan sert vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0. Tecrübeli futbolcu Göztepe döneminde Beşiktaş'a attığı gollerle akılda kalmıştı.

    LİGİN EN ÇOK GOL YİYEN TAKIMI GOL YEMEDİ

    20 maçta yediği 43 golle ligin en çok gol yiyen takımı olan Pendikspor bu maçta kalesini gole kapattı ve farka koştu. 74. dakikada Pendikspor 3. golünü buldu. Sağ kanattan ceza sahasına giren Halil'in altı pas önüne çıkardığı topa Thiam gelişine vurdu ve fileleri havalandırdı: 3-0.

    Pendikspor 82. dakikada farkı 4'e yükseltti. Sequeira'nın sol kanattan kaleye doğru yaptığı ortada yerden de seken topa kimse dokunamadı, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 4-0

    Kartal Pendik'te gol yağmuruna tutuldu! Pendikspor - Beşiktaş: 4-0 (Maç Sonucu)

    SANTOS MAĞLUBİYETLE TANIŞTI

    Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Eyüpspor'u 4-0 mağlup ettikleri mücadelede ilk 11'de görev verdiği oyunculardan Necip, Ghezzal ve Rebic'i yedeğe çekti, Salih Uçan ise sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadı.

    Santos, Pendikspor karşısında bu isimlerin yerine ilk 11'de Tayyip Talha, Tayfur, Rashica ve Semih'i tercih etti. Siyah-beyazlı ekipte 7 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Pendikspor karşısında kadroda yer almadı.

    TAYFUR BİNGÖL ŞANSI KULLANAMADI

    Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl, tüm kulvarlarda 6 müsabaka sonra ilk 11'de sahaya çıktı.

    Tayfur, son olarak UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 14 Aralık 2023'te İsviçre ekibi Lugano ile oynanan karşılaşmanın başlangıç kadrosunda yer almıştı.

    31 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlıların 14 Aralık'ta bu yana oynadığı 6 mücadelenin 4'ünde sonradan oyuna dahil oldu. Tayfur Bingöl, ikinci yarısında forma giydiği Eyüpspor maçında sergilediği performansla Fernando Santos tarafından övgü almıştı.

    Tayfur bu maçta yaptığı hatalarla yine eleştiri oklarının hedefi oldu.

    Kartal Pendik'te gol yağmuruna tutuldu! Pendikspor - Beşiktaş: 4-0 (Maç Sonucu)

     Pendik deplasmanında gol atamayan siyah-beyazlılar, Süper Lig’de 16 maç sonra bir maçı gol atamadan tamamladı. Beşiktaş, ligde en son 4. hafta konuk olduğu Trabzonspor'a karşı gol sevinci yaşayamadı.

    Stat: Pendik

    Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Aleks Taşçıoğlu, Emir Eray Eyisoy

    Pendikspor: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç, Alpaslan Öztürk (Dk. 86 Murat Akça), Rassoul, Sequeira, Midtsjö, Halil Akbunar (Dk. 90+4 Kappel), İbrahim Akdağ, Erencan Yardımcı (Dk. 73 Endri Çekiçi), Thiam (Dk. 90+4 Diaby), Umut Nayir (Dk. 86 Thuram)

    Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Zaynutdinov, Umut Meraş, Demir Ege Tıknaz (Dk. 46 Ghezzal), Tayfur Bingöl (Dk. 86 Necip Uysal), Gedson Fernandes, Rashica, Semih Kılıçsoy (Dk. 65 Rebic), Cenk Tosun (Dk. 65 Muleka)

    Goller: Dk. 4 Umut Nayir, Dk. 70 Halil Akbunar, Dk. 74 Thiam, Dk. 82 Sequeira (Pendikspor)

    Sarı kartlar: Dk. 21 Umut Nayir (Pendikspor), Dk. 23 Demir Ege Tıknaz, Dk. 56 Onur Bulut (Beşiktaş)

    Kartal Pendik'te gol yağmuruna tutuldu! Pendikspor - Beşiktaş: 4-0 (Maç Sonucu)

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    BeşiktaşPendiksporUmut Nayir
    Haberler > Spor > Kartal Pendik'te gol yağmuruna tutuldu! Pendikspor - Beşiktaş: 4-0 (Maç Sonucu)
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