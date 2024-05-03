Kartal ŞENOLA! Beşiktaş’ta teknik direktörlük için ibre yeniden Güneş’e döndü

Tecrübeli teknik adamın takımın başına geçmesini düşünenler yönetimde çoğaldı. Bugün yapılacak toplantıda ortak karar çıkması durumunda yeniden Şenol Güneş’e gidilecek.

MURAD TAMER'İN HABERİ - Beşiktaş’ta teknik direktörlük koltuğuna oturacak ismin kim olacağı merakla bekleniyor.

ALMANYA YARAMADI

Yerli ve yabancı çok sayıda isim listede bulunurken, Başkan Hasan Arat, Almanya’ya gitmiş ve Nuri Şahin ve Hansi Flick’le görüşmelerde bulunmuştu. Nuri Şahin’in şampiyonluk için iddialı bir profil çizmemesi, Hansi Flick’in de eşinin Türkiye’ye gelmeye sıcak bakmaması üzerine rota yeniden yurt içine döndü. Siyah beyazlı yönetimde şu anda Şenol Güneş’i isteyenler sayıca fazla durumda.

ÜÇÜNCÜ DÖNEM GÖZÜKTÜ

Sergen Yalçın’ı isteyenler kısa süre önce ağırlıktaydı ama yönetimdeki bazı isimlerin Şenol Güneş konusunda diğer yöneticileri de ikna ettiği öğrenildi. Başkan Hasan Arat bu durumu dikkate alarak Almanya dönüşünde yönetim kuruluyla bir toplantı yapmaya karar verdi. Eğer Şenol Güneş için oy birliğine varılması durumunda tecrübeli teknik adamla görüşme gerçekleştirilecek. Yapılacak görüşmede anlaşma sağlanırsa Beşiktaş’ta üçüncü Şenol Güneş dönemi başlayacak.

GÜNEŞ'İN SUÇU YOK

Beşiktaş yönetimindeki bazı isimlerin, bu sezon oluşan tabloda Şenol Güneş’in suçunun olmadığını savunduğu ve “Transferlerin hepsi gecikti. Gelenlerin de hepsi kötü çıkınca hocanın eli kolu bağlandı. Şenol Güneş iddialı bir kadroyla Beşiktaş’ı en güçlü şampiyonluk favorisi yapar” şeklinde görüş belirttiği öğrenildi.

SPORTİF DİREKTÖRLÜK İÇİN ÖZEK'E TEKLİF YAPILDI

∂ Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, sportif direktörlük için Devin Özek’e resmî teklif yaptı. Bu sezon hiçbir maçını kaybetmeyen ve Bundesliga’da şampiyonluğunu ilan eden Leverkusen’in sportif direktör yardımcısı olarak görev yapan Özek’in teklifi düşünmek için süre istediği öğrenildi.