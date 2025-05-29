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Kartal’ın soluna Puado! Beşiktaş en büyük ihtiyaçlarından birini İspanya’dan getiriyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kartal’ın soluna Puado! Beşiktaş en büyük ihtiyaçlarından birini İspanya’dan getiriyor
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Siyah beyazlılar, Espanyol forması giyen Javier Puado için İspanya’ya gitti. Sol kanattaki eksikliği giderecek olan 26 yaşındaki oyuncuyu Katalanlar bırakmak istemiyor.

MURAD TAMER - Beşiktaş, La Liga takımlarından Espanyol forması giyen 26 yaşındaki forvet oyuncusu Javier Puado’yu kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Sezon sonunda serbest kalacak olan İspanyol futbolcunun transferi için siyah beyazlı kulübün temsilcileri İspanya’ya gitti. 

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Yapılan görüşmelerde başarılı oyuncuyla ekonomik koşullarda ve süresinde anlaşma sağlandığı bilgisine ulaşıldı. Ancak Katalan kulübünün taraftarları, takımın kaptanı ve en skorer ismi olan Javi Puado’nun kalması için yoğun baskıda bulunuyor.

BEŞİKTAŞ ÇOK İSTİYOR

İspanyol basınında çıkan haberlerde Javi Puado’nun taraftar baskısı sebebiyle karar vermekte zorlandığı belirtildi. Öte yandan yıldız oyuncunun transferi için tek istekli kulüp Beşiktaş değil. Bu sezon gösterdiği performansla dikkati çeken Puado için La Liga’dan başka taliplerin de olduğu öğrenildi. Yine de Ernst Muçi ile yollarını ayırmaya çalışan siyah beyazlılar bu transfer için en istekli kulüp durumunda. Başkan Serdal Adalı’nın, Javier Puado’yu Beşiktaş’a kazandırmak için bütün şartları zorlamaya hazır olduğu öğrenildi. > Murad Tamer

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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