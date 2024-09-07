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Kasımpaşa'dan ses getirecek 2 transfer! Brekalo ve Barak imzayı attı

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Kasımpaşa&#039;dan ses getirecek 2 transfer! Brekalo ve Barak imzayı attı
Spor Haberleri

Transferde atağa kalkan Kasımpaşa, Fiorentina'nın Çekyalı yıldızı Antonin Barak ve Hırvatistanlı oyunusu Josip Brekalo'yu kadrosuna kattı.

Kasımpaşa, Fiorentina'dan Antonin Barak ve Josip Brekalo'yu renklerine bağladı.

Fiorentina, Çekyalı orta sahayı 2022'de kiralamak için Hellas Verona'ya 1.46 milyon euro bedel ödemişti.

İtalyan ekibi bir sonraki sene ise Barak'ı 7.86 milyon euro ödeyerek toplamda 9.32 milyon euroluk bedelle kadrosuna katmıştı.

Ayrıca yine aynı takımdan Josip Brekalo'yu da transfer eden Kasımpaşa, dikkatleri üzerine çeken iki takviye yaptı.

Antonin Barak geçen sezon Fiorentina formasıyla 34 maçta 1.375 dakika süre aldı. 29 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 5 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi.

 

Düzenleyen:  - Spor
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