Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren Kayserispor, düşme potasından uzaklaşmayı hedefliyor. Geride kalan 27 haftada 23 puan toplayan sarı-kırmızılılar, son 6 sezonun en kötü performansını sergiliyor.

Kadro genişliği, kadro kalitesi, mücadele seviyesi ile eleştirilen Kayserispor, Süper Lig'de son 6 sezonda 27 haftalık dilimde en az puan topladığı dönemi yaşıyor.

Bu sezon sadece 4 defa galibiyet sevinci yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 2022-2023 sezonunda 14 defa hanesine 3 puan yazdırmayı başarmıştı.

Süper Lig'in 27'nci haftasında Fatih Karagümrük'ü 1-0 yenen Kayserispor'da oyuncular, maç sonu büyük sevinç yaşamıştı.

Kayserispor’un son 6 sezonun ilk 27 haftasında topladığı puanlar şöyle:

2020-2021 sezonu: 31 puan

2021-2022 sezonu: 38 puan

2022-2023 sezonu: 44 puan

2023-2024 sezonu: 38 puan

2024-2025 sezonu: 30 puan

2025-2026 sezonu: 23 puan

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Kayserispor'dan Karagümrük karşısında hayati 3 puan

