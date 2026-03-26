İhlas Haber Ajansı
Kayserispor'da son 6 sezonun en kötü performansı
Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren Kayserispor, düşme potasından uzaklaşmayı hedefliyor. Geride kalan 27 haftada 23 puan toplayan sarı-kırmızılılar, son 6 sezonun en kötü performansını sergiliyor.
Kayserispor, Süper Lig'de son 6 sezonun ilk 27 haftasında en az puan topladığı dönemi yaşıyor.
- Bu sezon sadece 4 galibiyet elde eden Kayserispor, 2022-2023 sezonunda 14 defa sahadan 3 puanla ayrılmıştı.
- 2025-2026 sezonunun ilk 27 haftasında 23 puan toplayan Kayserispor, bu periyotta en düşük puanını elde etti.
Kadro genişliği, kadro kalitesi, mücadele seviyesi ile eleştirilen Kayserispor, Süper Lig'de son 6 sezonda 27 haftalık dilimde en az puan topladığı dönemi yaşıyor.
Bu sezon sadece 4 defa galibiyet sevinci yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 2022-2023 sezonunda 14 defa hanesine 3 puan yazdırmayı başarmıştı.
Kayserispor’un son 6 sezonun ilk 27 haftasında topladığı puanlar şöyle:
2020-2021 sezonu: 31 puan
2021-2022 sezonu: 38 puan
2022-2023 sezonu: 44 puan
2023-2024 sezonu: 38 puan
2024-2025 sezonu: 30 puan
2025-2026 sezonu: 23 puan
ÖNERİLEN HABERLER
Kayserispor'dan Karagümrük karşısında hayati 3 puan
