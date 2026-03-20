Kayserispor forması giyen futbolcu Semih Güler, minik kızı Defne ile verdiği röportajda, 21 Mart Down Sendromlular Günü ile ilgili konuştu.

Süper Lig ekibi Kayserispor, 27'nci hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük'ü sahasında 1-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası açıklama yapan Semih Güler, minik kızı Defne’nin kendilerine uğurlu geldiğini belirterek, "Kızım 2 maçımıza geldi. Antalyaspor maçından sonra Karagümrük maçını da kazandık" dedi.

Semih Güler

Kucağında Down sendromlu kızı Defne ile birlikte açıklama yapan 31 yaşındaki savunma oyuncusu, "21 Mart Down Sendromlular Günü. Tüm down sendromlu çocuklar erken eğitime başlasın. Belki artı 1 kromozomları var ama onlar bizden daha güzel insanlar" şeklinde konuştu.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Kayserispor'dan Karagümrük karşısında hayati 3 puan

