Süper Lig'de Semih Güler’den anlamlı mesaj: Onlar bizden daha güzel
Kayserispor forması giyen futbolcu Semih Güler, minik kızı Defne ile verdiği röportajda, 21 Mart Down Sendromlular Günü ile ilgili konuştu.
Özetle DinleSüper Lig'de Semih Güler’den anlamlı mesaj: Onlar ...
Kayserispor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 1-0 yendi. Semih Güler, kızı Defne'nin kendilerine uğurlu geldiğini belirtti.
- Semih Güler, kızı Defne'nin geldiği iki maçta da (Antalyaspor ve Karagümrük) galip geldiklerini söyledi.
- Semih Güler, kucağında down sendromlu kızı ile açıklama yaptı.
- Oyuncu, 21 Mart Down Sendromlular Günü'nü kutladı ve tüm down sendromlu çocukların erken eğitime başlamasını istedi.
- Semkih Güler, "Belki artı 1 kromozomları var ama onlar bizden daha güzel insanlar" dedi.
Süper Lig ekibi Kayserispor, 27'nci hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük'ü sahasında 1-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası açıklama yapan Semih Güler, minik kızı Defne’nin kendilerine uğurlu geldiğini belirterek, "Kızım 2 maçımıza geldi. Antalyaspor maçından sonra Karagümrük maçını da kazandık" dedi.
Kucağında Down sendromlu kızı Defne ile birlikte açıklama yapan 31 yaşındaki savunma oyuncusu, "21 Mart Down Sendromlular Günü. Tüm down sendromlu çocuklar erken eğitime başlasın. Belki artı 1 kromozomları var ama onlar bizden daha güzel insanlar" şeklinde konuştu.
SPOR
