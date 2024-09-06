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Kaza geçiren Toprak Razgatlıoğlu'ndan açıklama! İşte hayranlarını korkutan o anlar

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Kaza geçiren Toprak Razgatlıoğlu&#039;ndan açıklama! İşte hayranlarını korkutan o anlar
Spor Haberleri

2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın Fransa ayağında serbest antrenman seansında kaza yapan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, durumunun iyi olduğunu açıkladı.

2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın Fransa ayağında serbest antrenman seansında kaza yapan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, son durumu hakkında bilgi verdi.

Sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşan Toprak Razgatlıoğlu, kontrol amaçlı hastanede olduğunu belirterek, "Mesajlarınız için teşekkür ederim. Şu an iyiyim. Kontrol altında tutuyorlar, tekrardan herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Dünya Superbike Şampiyonası'nın 8. ayak yarışları, hafta sonu Fransa'daki 4,41 kilometre uzunluğundaki Magny-Cours Pisti'nde düzenlenecek.

Üst üste 13 yarış kazanarak rekora imza atan Toprak, pilotlar klasmanında lider durumda bulunuyor.

İŞTE KAZAN ANI

Kaza geçiren Toprak Razgatlıoğlu'ndan açıklama! İşte hayranlarını korkutan o anlar - 1. Resim

Kaza geçiren Toprak Razgatlıoğlu'ndan açıklama! İşte hayranlarını korkutan o anlar - 2. Resim

 

Düzenleyen:  - Spor
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