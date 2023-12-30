Kerem Aktürkoğlu ameliyat oldu! Milli oyuncu geceyi hastanede geçirecek

30 Aralık 2023 16:52 - Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2023 16:55

Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun burnundan bir operasyon geçirdiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Profesyonel futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu konka hipertrofisi ve nazal septum deviasyonu (Burun eti büyümesi ve burun duvarı problemi) nedeniyle sponsor hastanemiz Medicana Ataköy’de başarılı bir operasyon geçirmiştir.

Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup bu geceyi müşahade altında hastanede geçirecektir.

Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.