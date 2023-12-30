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    Kerem Aktürkoğlu ameliyat oldu! Milli oyuncu geceyi hastanede geçirecek

    Son dakika haberleri... Süper Kupa'nın ertelenmesi sonrası İstanbul'a dönen Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun ameliyat edildiği açıklandı.

    Kerem Aktürkoğlu ameliyat oldu! Milli oyuncu geceyi hastanede geçirecek
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun burnundan bir operasyon geçirdiğini açıkladı.

    Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

    Profesyonel futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu konka hipertrofisi ve nazal septum deviasyonu (Burun eti büyümesi ve burun duvarı problemi) nedeniyle sponsor hastanemiz Medicana Ataköy’de başarılı bir operasyon geçirmiştir.

    Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup bu geceyi müşahade altında hastanede geçirecektir.

    Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    GalatasarayKerem Aktürkoğlu
    Haberler > Spor > Kerem Aktürkoğlu ameliyat oldu! Milli oyuncu geceyi hastanede geçirecek
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